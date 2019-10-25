沙特外交大臣换人 分析人士:着力修复与西方关系

沙特阿拉伯国王任命费萨尔·本·法尔汉为新任外交大臣。

分析人士解读，更换外交“掌门”凸显沙特着力修复与西方关系，同时表明沙特有意在外交领域压制老对手伊朗。

【修关系】

沙特国家通讯社23日报道，依据国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹发布的命令，沙特驻德国大使费萨尔将取代易卜拉欣·阿萨夫，出任外交大臣；沙特航空公司总干事萨利赫·贾西尔出任交通大臣。

费萨尔现年45岁，自今年2月起任沙特驻德国大使。他担任过沙特驻美国使馆顾问和沙特王宫办公厅顾问。除政界经历，费萨尔曾在国防工业领域历练，管理一家与美国波音公司设立的合资企业。

费萨尔40多岁跻身沙特高级外交官行列，与西方国家关系密切。欧洲对外关系委员会中东问题分析师钦齐娅·比安科说，费萨尔不仅与沙特的传统盟友以及美国关系密切，颇具“欧洲眼光”。

“他与西方关系不错，”比安科说，“他有活力，积极主动。（沙特）外交部可能会与（前外交大臣）阿德尔·朱拜尔和易卜拉欣·阿萨夫执掌时不同。”

阿萨夫将转任国务大臣。他去年12月取代朱拜尔执掌外交部，先前长期担任沙特财政大臣。

【谋布局】

分析人士解读，费萨尔等沙特王室新一代成员走上重要岗位，显现沙特在与伊朗博弈中外交布局考量。

一段时期以来，在地缘政治领域，沙特把伊朗视为首要对手。

英国国际问题研究所高级研究员尼尔·奎利亚姆说，沙特驻美国和英国大使与西方关系密切，加上费萨尔，“这是……（争取）‘智胜’伊朗，是一种新形式的压制”。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。今年9月14日，沙特国家石油公司两处设施遇袭，也门胡塞武装宣称发动袭击。只是，沙特和美国方面认为胡塞武装没有那种能力，指认伊朗参与袭击，遭到伊朗否认。

伊朗方面说，伊朗国家石油公司的“萨比提”号油轮本月11日在红海遭导弹袭击，发生爆炸，船上原油泄漏。遇袭地点距离沙特红海港口吉达大约96公里。（闫洁）（新华社专特稿）

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