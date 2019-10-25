俄罗斯向叙土边境派遣宪兵 指美背弃昔日盟友

俄罗斯宪兵23日开始在叙利亚与土耳其边境巡逻，以落实俄罗斯和土耳其就叙利亚局势达成的共识。

俄罗斯警告叙利亚库尔德武装：如果不按照约定撤离，将面临土耳其军队打击。

【监督撤离】

俄罗斯国防部23日发布声明，说一队俄罗斯宪兵已经越过幼发拉底河、在叙利亚边境城市艾因阿拉伯部署。“这些宪兵将协助保护民众，维持秩序，在指定区域巡逻并协助库尔德武装人员和武器撤至距离（叙土）边界30公里以外。”

艾因阿拉伯地处阿勒颇省东北部，位于土耳其军队在叙利亚东北部投入军事行动的范围以西，对先前控制这座边境城市的库尔德武装有特殊意义。

路透社报道，俄罗斯宪兵进驻艾因阿拉伯标志俄罗斯和叙利亚安全部队开始监督库尔德武装“人民保护部队”人员和武器撤出，以落实俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安22日达成的共识。

依据俄土约定，俄军宪兵和叙利亚“边防”人员23日中午开始进入土耳其军事行动以外的叙土边境地区，以“协助”落实库尔德武装撤离。俄罗斯和土耳其军队6天以后将在土耳其军事行动区东端和西端纵深10公里范围内联合巡逻。

依据俄罗斯国防部网站发布的一幅地图，叙利亚“边防”人员将在叙土边境设立15个观察哨所。

【警告库族】

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫警告库尔德武装，如果不按照约定撤出，将独自面对土耳其军队。

佩斯科夫说：“显而易见，如果库尔德武装不带着武器撤出，叙利亚‘边防’人员和俄罗斯宪兵将不得不后退，留下的库尔德武装人员将遭土耳其军队碾压。”

他同时指认美国背弃昔日共同打击极端主义组织“伊斯兰国”的盟友。“他们（美国人）如今倾向于让库尔德人留在边境，迫使他们与土耳其人作战。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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