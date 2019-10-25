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美国数十名共和党议员“硬闯”弹劾调查听证会

2019年10月25日08:28  来源：新华网
 

　　美国国会一场围绕总统唐纳德·特朗普的弹劾调查听证会23日因数十名共和党籍议员闯入而中断。

　　超过20名共和党籍议员当天闯入安保严密的听证室，高声抱怨主持调查的民主党籍议员闭门听证。按原先计划，美国国防部分管乌克兰和俄罗斯事务的官员劳拉·库珀要出席听证会，接受民主党籍和共和党籍议员质询。

　　众议院三个委员会中的资深共和党籍议员23日致信众议院情报委员会主席亚当·希夫，呼吁让今年8月指认总统涉嫌违法的“检举人”公开作证。不过，熟悉调查进程的消息人士告诉路透社记者，公开作证有难度，缘由是特朗普先前暗示检举人触犯叛国罪，以致于民主党人担心，公开作证会暴露检举人。

　　带头“闯会”的众议院共和党党鞭史蒂夫·斯卡利斯当晚告诉媒体记者，为确保调查程序“公正和公开”，“还会采取更加激烈的做法”。

　　一名情报委员会官员说，“闯会”的共和党籍议员们同时违反规程，携带手机进入会场，其中一些人拒绝配合工作人员让他们交出手机的要求。

　　路透社报道，尽管共和党籍议员抱怨弹劾调查缺乏透明度，美国宪法给予国会众议院推进弹劾调查并设置规则的宽泛权限。

　　民主党籍众议员刘云平说：“他们（共和党）慌了，他们试图阻止这次调查，他们知道更多事实将浮现，而那对总统绝对不是好事。”

　　希夫告诉媒体记者，前来作证的政府工作人员不惜违背白宫意愿，因而“总统号召他在国会的帮手们采取其他方式阻止作证，但他们不会成功”。

　　当天在众议院作证的库珀最初同意自愿出席听证，遭到国防部劝阻后，由众议院情报委员会发传票到场作证。路透社记者在国防部发给库珀律师的信中看到，国防部暗示库珀即使不作证，也不会遭到制裁，同时提醒她白宫的反对立场。

　　经过共和党籍议员们“闹腾”，库珀推迟大约4个小时开始作证。（田野）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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