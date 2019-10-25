新华社俄罗斯索契10月24日电（记者刘洋 石昊）首届俄罗斯与非洲国家峰会24日在俄罗斯索契闭幕。会议通过宣言，指明俄与非洲国家发展各领域合作的目标与任务。

俄总统普京当天在新闻发布会上说，这份宣言体现出与会各国共同工作的成果，指明了俄与非洲国家发展各领域合作的目标与任务。

宣言说，俄与非洲国家决定共同抵制国际经贸合作中的政治垄断和货币讹诈，反对个别国家通过操纵全球不扩散机制来对别国施压。与会各国反对在国际关系中使用双重标准、将本国意志强加于别国的做法，认为单方面制裁即属于此范畴。

宣言指出，与会各国一致同意深化金砖国家与非洲国家间的伙伴关系和协作，发展俄与非洲国家的贸易和投资。各国反对在国际贸易中采取单边主义、保护主义和歧视性做法，拥护基于世界贸易组织规则的贸易机制。

根据这份宣言，俄与非洲国家将在反恐领域进行合作。双方还将研究和平利用太空开展科技合作的可能。

宣言说，俄与非洲国家将建立专门机制以协调双方关系发展。俄非峰会今后将每3年举办一次。

首届俄非峰会23日在索契开幕，重点讨论了俄与非洲国家在政治、安全和经济等领域的合作。40多个非洲国家的领导人、11个非洲国家的代表以及非洲地区多个主要国际组织代表出席峰会。

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