布鲁塞尔中国艺术电影展在比利时举行

人民网布鲁塞尔10月24日电 （记者 方莹馨）2019布鲁塞尔中国艺术电影展10月23日至25日在比利时布鲁塞尔举行。本次电影展由比利时ULB Pointculture、上海艺术电影联盟和法语布鲁塞尔自由大学孔子学院共同举办，共展映四部近几年上映、在中外电影节上得奖或备受好评的中国艺术电影。这些影片以当代中国社会生活为素材，呈现了中国艺术电影发展的最新轨迹。

法语布鲁塞尔自由大学孔子学院中方院长陆晓红在开幕式上表示，本次电影节为比利时观众提供了一个了解中国普通百姓生活的良好渠道，这些普通百姓就像其他国家的人们一样拥有梦想和信念，在社会转型中奋斗和前行。

比利时电影导演Olivier Meys作为嘉宾介绍了当天放映的电影，他表示，自己与中国电影导演有过多次合作和交流，希望把更多优秀的中国电影介绍给比利时观众，并希望通过举办这样的电影节架起连接中比两国人民之间理解与沟通的桥梁。

在过去的十多年里，中国和欧盟在电影制作和举办电影节方面展开了密切合作。每年有30多部欧洲电影被引进到中国，中国和欧盟已经联合制作了10多部电影。陆晓红表示，这些合作将极大地促进中欧人民之间的相互了解和友谊。

法语布鲁塞尔自由大学学生萨缪尔在看完展映电影《未择之路》后告诉记者：“这部影片非常打动人心，充满温情和社会关怀。以前我只看过中国的功夫电影，这一次让我走近了中国艺术电影，为我打开了了解中国的另一扇门。”

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