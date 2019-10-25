里加中国文化中心举行揭牌仪式

据新华社里加10月22日电 （记者郭群、李德萍）拉脱维亚里加中国文化中心22日举行揭牌仪式，正在拉脱维亚首都里加出席中国—中东欧国家旅游合作高级别会议的17国部长或代表见证了这一时刻。

当天，中国文化和旅游部部长雒树刚和拉脱维亚经济部长拉尔夫斯·奈米罗共同为中国文化中心揭牌。除17国部长或代表外，17国驻拉外交官、拉政府官员以及社会各界代表等近百人出席活动。

雒树刚在仪式上说，里加中国文化中心的设立是中拉友好关系发展的重要成果。文化和旅游合作已成为“17+1合作”的重要内容，希望以此次中国—中东欧国家旅游合作高级别会议为契机，进一步扩大旅游合作，促进人文交流，助力各国共同发展。

奈米罗在致辞中表示，文化与旅游密不可分，拉脱维亚与中国将继续合作，传播丰富而独特的中国文化。

中国驻拉脱维亚大使梁建全表示，里加中国文化中心自筹建以来，致力于推动中拉两国文化交流与合作，成功举办了一系列高质量文化活动，成为当地民众接触和了解中国文化、开展互动交流的窗口和平台。

里加中国文化中心主任张丽丽介绍说，里加中国文化中心负责中国与拉脱维亚及其他波罗的海国家的文化旅游交流合作，通过举办文艺表演、艺术展览等形式多样的活动，帮助当地民众近距离了解中国、体验中华文化。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 03 版）

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