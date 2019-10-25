归功于先进的治国理政（国际论坛）

今年5月，我有幸出席在北京举办的亚洲文明对话大会，这是我第148次访华。

记得在1975年第一次访华时，北京没有什么高楼，站在北京饭店的客房窗前，可以望见很远的地方。虽然那时的长安街和现在一样宽阔，但路上汽车不多。如今，中国已经成长为快速发展的经济体，到2020年中国将消除绝对贫困，届时近14亿中国人将迈入全面小康的崭新时代。我每次来中国、来北京，都见证了中国日新月异的变化。我总忍不住要问：“中国，你是怎么做到的？”

中国的成就归功于先进的治国理政。中国并不想独享发展成果，而是希望能够惠及亚洲和整个世界，“一带一路”倡议就是中国给亚洲和世界提供的合作发展机遇。更重要的是，中国有习近平主席这样甘于为国奉献的领导人，只有“我将无我，不负人民”的领导人才能带领国家走向繁荣富强。

出席亚洲文明对话大会期间，我在亚洲国家治国理政经验交流分论坛上发言。亚洲文明对话大会展示了亚洲文明的多彩魅力和中华文明的深厚底蕴，是中国推动世界持久和平与共同繁荣的重要贡献。通过对话与合作，我们能够共同打造亚洲国家的共同命运，努力通过共建“一带一路”促进各国共同发展。

在泰国，每当有人问我什么是“一带一路”倡议，我就回答，“一带一路”倡议就是要建立一个和平合作、互联互通的和平之“带”，繁荣之“路”。如果没有和平，就不会有经济发展；唯有互利合作，才会迎来繁荣。在我心里，和平、繁荣和以人民为中心就是共建“一带一路”将要实现的目标。中国提出“一带一路”倡议，力促沿线国家民心相通，随着一系列涵盖各领域的人文交流合作机制与平台落到实处，一条新时代的文明之路正呈现在世人面前，引领世界各国走向共同繁荣。

我十分赞同习近平主席就加强文明交流互鉴提出的4点主张。亚洲国家的文化各不相同，语言千差万别，但我们可以和平共处、共同繁荣，要做到这一点，需要保持沟通和交流，引导亚洲走向和谐、多元的未来。中国自古就是“礼仪之邦”，孕育了5000多年的灿烂文明，中华文化蕴含着谦虚柔和的基因，强调与人为善，希望与其他国家建立兄弟般的友谊。“泰中一家亲”，就是泰中两个民族长久文化交流互鉴的见证。两个国家和民族的不同文化思想，在彼此的血液中深刻交融，加深了两国之间的友谊。两国民众相交、相知、相惜，为各领域合作提供源源不断的动力。

我期待在中国的推动下，倡导文明对话的和平亚洲可以实现各国共同繁荣，各国能够如和睦的大家庭一般友好相处，并成为世界的榜样。

（作者为泰国前副总理）

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 03 版）

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