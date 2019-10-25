中国营商环境全球排名跃升至第三十一位

本报北京10月24日电 （记者曲哲涵）北京时间10月24日上午10时，世界银行正式发布《2020营商环境报告》。报告显示，我国营商环境总体得分77.9分（即中国达到了全球最佳水平的77.9%），比上年上升4.26分；排名跃居全球第三十一位，比去年提升15位。我国已连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

在世界银行10项评估指标中，中国有8项指标排名上升，比去年多1项。其中，办理建筑许可排名提升88位至第三十三位，保护中小投资者排名提升36位至第二十八位，办理破产排名提升10位至第五十一位，跨境贸易排名提升9位至第五十六位，纳税排名提升9位至第一百零五位，获得电力提升两位至第十二位，执行合同排名提升1位至第五位，开办企业排名提升1位至第二十七位。

按照党中央、国务院决策部署，今年以来，国务院职能转变协调办、财政部会同司法部等十余个有关部门和京沪两市政府，对标国际先进、对接国际通行规则，于年初制定专项改革任务台账，明确改革目标、责任部门、时间节点。截至目前已完成了130余项改革举措，在保护中小投资者、办理建筑许可等体制机制改革方面实现了重大突破，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

财政部表示，下一步将继续会同有关部门和参与全球评估的地方政府，深入贯彻新发展理念，大力度深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化、国际化原则，朝着建设国际一流营商环境的目标不断前行。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 03 版）

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