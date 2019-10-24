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英媒称集装箱内遗体为中国人 外交部领保中心：正核实

2019年10月24日21:47  来源：环球网
 

【环球时报-环球网记者 白云怡 李东尧】当地时间23日凌晨1时40分，英国警方在埃塞克斯郡一个工业园区的集装箱货车里发现了39具尸体。包括英国广播公司(BBC)、《镜报》等多家英媒刚刚消息说，39名遇难者“为中国公民”。

环球时报-环球网记者刚刚询问中国外交部领保中心，得到的回复前方正在核实信息，尚未有任何可以发布的消息。

BBC报道称，警方仍在对25岁的卡车司机莫罗宾逊(Mo Robinson)进行审问，他此前因涉嫌谋杀被捕。

作为调查的一部分，BBC称，北爱尔兰警方已经突袭了两栋房屋，英国“国家打击犯罪调查局”表示，他们正在努力查明“可能参与这起案件的有组织犯罪集团”。

此前报道：

恐怖！英国一辆集装箱卡车发现39具尸体，司机被捕

据英国新闻联合社23日报道，当地警方称，在英国埃塞克斯郡瑟罗克的一辆集装箱卡车内发现39具尸体。来自北爱尔兰的一名25岁司机因涉嫌谋杀而被捕。

总警司安德鲁 马里纳说：“这是一场悲剧，许多人失去了生命。我们正在进行调查以弄清楚发生了什么事。"

受害者包括一名青少年，身份正在确认中，警方预计可能会是一个漫长的过程。

另据英国《太阳报》报道，这辆卡车于凌晨1点40在一个工业园被发现，注册地点在保加利亚，是上周六进入威尔士霍利黑德的。

据悉，位于威尔士的霍利黑德是英国到爱尔兰最繁忙的轮渡港口，也是世界上最大的海上轮渡的所在地。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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