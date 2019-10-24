英媒称集装箱内39具遗体为中国籍 中使馆人员赴现场核实

中新网10月24日电 当地时间10月23日凌晨，英国警方在东南部埃塞克斯郡(Essex)一辆冷冻货柜车的集装箱内，发现了39具遗体。据英国广播公司(BBC)、天空新闻、《镜报》等多家外媒最新消息，这39人全部为中国国籍。

中新网记者紧急致电外交部全球领保服务应急呼叫中心询问情况，得到答复称如有亲友、相关人员在英国，可联系24小时领保热线寻求帮助。另据中国外交部“领事之声”官方微博最新消息，中国驻英国大使馆工作人员正驱车赶赴现场，核实有关情况。

当地时间23日凌晨1时40分，英国警方接获救护人员的报告，指在一辆货车集装箱内发现39具遗体。警员到场调查后，证实已无生还者。

据英国《镜报》最新消息称，39名遇难者中，31人为男性，8人为女性。

据案发时的消息称，卡车来自保加利亚，从威尔士霍利海德港入境英国。但最新调查显示，集装箱是从比利时泽布吕赫港(Zeebrugge)运到伦敦东面的泰晤士河口港口珀弗利特，于当地时间10月23日凌晨被提取拉走。

英国塞克斯郡警察厅表示，卡车已被开到案发现场附近一处码头仓库内，以便“在死者尊严得到保护”的环境下，开始鉴别集装箱内39名死者的身份。比利时当局也宣布介入调查。

涉案的卡车拖车司机、25岁的北爱尔兰人罗宾逊(Mo Robinson)，目前继续由埃塞克斯郡警察厅以谋杀罪嫌疑扣查。英国警方表示，作为“谋杀案调查”的一部分，目前正在搜查三处房产。

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