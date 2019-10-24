外交部怒斥佩洛西：用心之险恶令人不齿

人民网北京10月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

问：美国众议院议长佩洛西22日在推特上发布她和黎智英、李柱铭等人在美国会面的合影，并表示“完全支持且敬佩那些每周走上街头，为香港民主与法治进行非暴力抗争的人”。中方对此有何回应？

答：我不知道大家注意到没有，前几天，一位在香港生活的美国人给美国参议员写了一封公开信，信中说西方世界看到的并不是香港的真相。美方一些议员竟然说自己没有看到暴力，这是在撒谎，应当为此感到羞耻。现在香港这座城市的绝大多数人都生活在恐惧里，并不是因为中国做了什么，而是因为你们支持的示威者干了坏事。而现在，这样的谎言仍在继续。

普通美国人都有这样的认识，但是非常令人遗憾的是，佩洛西这样的政要却黑白不分、是非颠倒，把香港的暴力违法犯罪美化为非暴力抗争，为反中乱港分子撑腰打气，其行为之伪善、用心之险恶实在令人不齿和瞠目。正是由于佩洛西这样的人这种赤裸裸的包庇纵容、煽风点火，那些暴力违法分子才更加有恃无恐。

我想大家都看到了，正在香港发生的是百分之百的街头暴力和违法犯罪。暴徒打砸商店，破坏公共设施，殴打无辜市民，公开暴力袭警，甚至通过泼镪水、割喉等极其残忍手段危害警察生命。这些都是基本事实，清清楚楚，明明白白。我不知道佩洛西等人还想让香港警察流多少血、让香港市民流多少泪、受多少害，才能找回你们的良知？我想对佩洛西说，你想要欣赏的“美丽的风景线”，请你们自己独享好吗？我们不愿意也不想分享。

我也想正告佩洛西等人，无论你们的双眼如何被偏见蒙蔽，你们的内心如何被邪恶充斥，香港都是中国的香港，任何干预香港事务的企图都不会得逞，任何支持香港分裂的图谋都是痴心妄想。这套把戏在别的地方或许曾经得过手，但是在香港、在中国的土地上，你们最终得到的只会是黄粱一梦，只会是自食苦果。

问：有业内报告称，朝鲜正在同中国商谈向中方提供稀土开采权，作为换取中方出资在朝建设太阳能发电站，你可否证实？在目前联合国制裁禁止朝鲜开采稀土资源背景下，该计划如何实施？

答：对于你这两个问题，我只有一句话，我不了解你说的情况。

问：近日，美智库战略与国际问题研究中心（CSIS）发布《战略竞争时代的科研合作》报告，称美国以“国家安全”为由对中美科研合作设限是冷战思维的延续，美政府应加强与私营部门和高校科研机构合作，确保在科研开放与国家安全之间取得平衡。中方对此有何评论？

答：你说的这个报告我们也看到了。事实上，这不是第一次美科学家对美政府限制对华科研合作表示担忧。前不久，美60家科学组织曾发表公开信，呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合作的行为。根据美国家科学基金会统计数据，中美互为第一大国际合著论文合作对象，相互依赖远超其他任一国家。这都表明，中美加强科研合作是合乎民意、顺应民心，符合双方共同利益的。

在21世纪的今天，国际合作是科技发展的必然要求，人文交流是无法阻挡的时代潮流。一段时间以来，我们看到，美国一些人和一些机构抱着遏制打压中国发展的零和思维和险恶用心，妄图通过收紧科技交流合作阻遏中国发展，有关行为荒谬之至。兼听则明，偏信则暗。我们希望美方当权者和政策制定者能够认真倾听国际社会及美国国内的理性声音，停止限制中美科技交流合作的错误做法，同中方相向而行，共同为促进人类科技进步作出努力。

问：24日，世界银行发布《2020年全球营商环境报告》，中国营商环境全球排名继去年从此前78位跃至46位后，今年再度提升，升至第31位，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。中方对此有何评论？

答：中方对世行《2020年全球营商环境报告》将中国营商环境全球排名再次大幅提升表示欢迎。这说明，中国深化改革、扩大开放、不断优化营商环境的态度是认真的，成效和进步也是显著的，得到了国际社会的认可。这一结果是对中国改革开放和经济前景投出的信任票。在当前世界经济同步放缓、不确定性增加的背景下，这对提振市场信心无疑具有积极意义。

中国是建设开放型世界经济的积极倡导者和推动者，我们始终坚持打开大门搞建设。优化营商环境永远在路上，中方将继续采取并认真落实一系列促进更高水平对外开放的新举措,包括于明年1月1日起实施《优化营商环境条例》，进一步完善市场化、法治化、国际化的营商环境。我们欢迎更多外国企业来华投资兴业，共享中国发展的机遇。

问：有关中国南海的问题。越南称，一艘中国油气船及其护卫船周四驶离南海有关水域，并称中方此前有关行为损害了越南主权，中方有何回应？可否证实有关船只已驶离？

答：我想你提到的应该是中国“海洋地质8号”调查船吧？（记者点头）根据中方的有关安排，中国“海洋地质8号”调查船于今年7月初开始在南海中国管辖海域开展科考作业。目前相关作业已经完成。

问：巴西总统今天开始对中国进行国事访问，他竞选时承诺重新制定外交政策，中方如何看待当前中巴关系？博索纳罗总统当选对双边关系有何影响？

答：我们此前已经发布了博索纳罗总统将访华的消息。应习近平主席邀请，博索纳罗总统将于10月24日至26日对中国进行国事访问。这是博索纳罗总统就任以来首次对中国进行国事访问。

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。建交45年来，中巴关系始终保持健康稳定发展，在各个领域都开展了富有成果的合作。事实上，中巴关系已经成为发展中大国团结合作、共同发展的典范。博索纳罗总统就任以来，高度重视发展对华关系。他曾经表示，巴西新政府高度重视中国的大国地位，愿与中国成为真诚朋友，巴中合作不应仅限于经贸领域，巴方愿与中方开展全方位合作。希望通过高层交往进一步促进两国互利共赢，开创巴中关系新前景。应该说，中巴关系潜力巨大，前景光明。

对中方来说，我们始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系。中方愿同巴方一道努力，以博索纳罗总统此次访华和两国庆祝建交45周年为契机，继续密切双方高层往来，全面推进各领域互利合作，推动中巴全面战略伙伴关系不断向前发展。

巴西是今年金砖主席国，将于11月13日至14日在巴西利亚举行金砖国家领导人第十一次会晤。中方高度重视金砖合作，我们愿意全力支持巴西举办一届成功的金砖国家领导人会晤。

问：过去几天智利持续出现抗议动乱，中方是否对此担忧，是否将采取特别措施确保中国赴智利代表团的安全？

答：智利是拉美和亚太重要国家，曾经多次成功举办大型国际会议，中方支持智利办好今年11月APEC领导人非正式会议。我们关注当前智利国内形势，相信智利政府能妥善处理好有关问题，确保会议顺利安全举行。

问：安倍晋三首相昨天请王岐山副主席为处理日本教授在华被拘留案提供帮助，你可否提供更多详细情况？

答：我可以向你介绍一下王岐山副主席会见安倍晋三首相的有关情况。王岐山副主席作为习主席特使，对日本进行了友好访问，昨天会见了安倍首相。

王岐山副主席表示，今年6月，习近平主席同安倍首相就推动构建契合新时代要求的中日关系达成一系列重要共识，两国关系迎来新的发展机遇。双方要恪守中日四个政治文件确立的各项原则，稳妥处理好历史、台湾等问题，确保两国关系沿着和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。

安倍首相表示，当前日中两国经贸务实合作不断加深，对亚洲和世界和平与繁荣承担了重大责任。现在日中两国都正在步入新的时代。两国领导人大阪会晤推动日中关系全面恢复正常，未来携手合作的潜力巨大。日方热切期待习主席明年春天对日本进行国事访问，愿意妥善处理台湾等敏感问题。日方愿与中方一道，共同努力构建面向未来和充满活力的日中关系。

至于你提到的个案，前几天我在记者会上已作了介绍，日方是清楚的。外国公民在中国违反了中国法律，中方依法进行处置。中方根据《中日领事协定》相关规定，为日方履行领事职务提供了必要协助。

问：近日，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所发布了的一份研究报告指出，中国没有在太平洋岛国地区推行“债务陷阱”政策。中国援助贷款投入的项目正是岛国提高人民生活水平所急需的公路、桥梁、现代化楼宇等，而不是此前外界批评的“白象工程”或“无端之路”。报告中还提到中国贷款更贴近当地的需求。中方有何评论？

答：我们也注意到了这份报告。我认为这份报告中的许多内容和观点是符合实际的。中方一贯秉持平等、互利、开放、可持续的原则与太平洋岛国开展合作。无论是合作项目选择，还是投融资合作，都是双方在共同商量基础上作出的决策。中方提供的贷款充分尊重受援国政府的意愿，投向受援国急需发展而且存在资金缺口的领域。

几天前，第三届中国—太平洋岛国经济发展合作论坛在萨摩亚首都举行。参加论坛的多位太平洋岛国领导人对中国帮助太平洋岛国经济发展都给予积极评价。比如萨摩亚总理表示，太平洋岛国与中国建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，以及共建“一带一路”都将为双方在各个领域提供发展平台。瓦努阿图总理表示，瓦努阿图将同中国加强合作，促进长久以来的友好和合作伙伴关系，更好地造福两国人民。

这些事实证明，中国与太平洋岛国的合作给岛国人民带来了实实在在的利益，受到了岛国政府和人民的欢迎。中方愿在相互尊重、平等相待基础上，继续同太平洋岛国开展互利共赢合作，帮助岛国实现经济发展和民生改善。

(责编：刘叶婷、杨牧)