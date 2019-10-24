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民众期待进一步深化中日关系

2019年10月24日19:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京10月24日电 （记者李锋）由中国外文局和日本言论NPO共同开展的中日民意调查结果10月24日在北京发布。结果显示，中日双方多项调查数据均持续好转，两国受访者对进一步加深中日关系，尤其是对加深中日两国国际合作和民间交往抱有较高的期待，但两国关系发展的民意基础仍不牢固。

数据显示，两国受访者关于对方国家总体印象持续改善，对当前中日关系“看好”的受访者持续增加。在对对方国家的总体印象方面，调查数据维持了近几年持续改善的趋势。其中，中国受访者对日本持有“印象较好（或相对较好）”的比例达到近年来最高的45.9%(去年为42.2%)，日方这一数据也出现好转，今年达到15%(去年为13.1%)，同样为近年最高。

此外，两国受访者均认可中日关系重要性，对两国发生军事冲突的担忧有所下降。67%的中方受访者认为中日关系“重要（含比较重要）”，日方受访者这一比例达到72.7%。两国受访者均认可民间交流的重要性。73%（去年为74.2%）的中方受访者认为民间交流对促进中日关系“重要（含比较重要）”，日方受访者这一比例也达到62.3%（去年为58%）。

值得注意的是，越来越多的两国受访者认为，“增强政府互信”是进一步加强中日关系最有效的方法，中国受访者的比例为38.7%，较2018年（26%）上升12.7个百分点，日本受访者的比例为43.6%，较2018年（39.1%）上升4.5个百分点。

调查结果显示，81.6%的中方受访者认为多边主义对今后的世界经济“重要（含比较重要）”，日方受访者的这一比例达到72.5%。69.3%的中方受访者“支持（含比较支持）”两国在亚洲地区事务上合作，日方受访者的这一比例也达到63.5%。两国受访者多数都选择“和平”与“合作发展”为最重要的价值观，这反映出双方在最重要的价值观方面具有高度共识，加强两国关系具有良好基础。

此外从调查数据看，领土、历史等问题仍是制约中日关系发展的主要障碍，但影响程度有所下降。

当然，此次民意调查结果也显示，与两国政治关系去年以来持续改善的大背景相比，两国受访者部分数据改善的幅度并不大，有些数据甚至出现回落，这说明两国关系发展的民意基础并不牢固。调查表明绝大多数两国公众（中国84.5%，日本94.1%）通过本国新闻媒体获得关于对方国家和两国关系的信息，两国媒体对于对方国家的国民感情有着巨大影响。关于本国媒体对改善两国关系、促进两国民众相互理解的贡献，86.6%的中国公众持肯定态度，日本这一比例为26.9%。

作为北京-东京论坛的重要组成部分，一年一度的中日民意调查自2005年首次实施以来，已成为反映中日两国民意、增进相互了解的重要途径之一。本次民意调查于9月中旬至10月上旬在中日两国同步进行。中方调查由中国外文局当代中国与世界研究院主持，中国零点有数数据科技公司实施完成，日方调查由言论NPO组织实施。“北京-东京论坛”自2005年以来已举办十五届，是目前中日间高层次的公共交流平台之一。第十五届论坛将于10月26日在北京开幕。 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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