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中国虚拟现实产业发展报告：中国虚拟现实产业发展势头强劲

2019年10月24日16:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 10月24日，北京电影学院及社会科学文献出版社共同在京发布了《数字娱乐产业蓝皮书：中国虚拟现实产业发展报告（2019）》。虚拟现实技术被认为是下一代通用技术平台和下一代互联网的入口，是引领全球新一轮产业变革的重要力量，是经济发展的新增长点，目前已经在工业、军事、医疗、航天、教育、娱乐等领域形成较为成熟的应用，将撬动上万亿元的新兴市场。

中国虚拟现实产业发展势头强劲，在全球虚拟现实领域占有重要地位。突出表现在四个方面：第一是政府推动虚拟现实产业发展的力度最大，政策最优；第二是虚拟现实技术的产业化应用最为活跃；第三是中国成为全球虚拟现实领域跨境投资资金来源的主要国家；第四是中国虚拟现实终端销售、产出及产业化落地的规模最为突出。

目前，中国拥有规模最大的虚拟现实线下实体店，其中包括5000多个VR线下游戏店、VR电影院及体验中心（美国少于1000家）。全球超过70%的头显硬件制造来自中国，数据显示仅歌尔一家股份企业对全球一线VR终端的制造输出就超过60%。此外，中国还是全球虚拟现实零部件包括芯片、近眼显示、摄像等最大的采购和装配整合中心。虚拟现实核心硬件科技及整合设计方面，中国企业也呈现强劲的发展态势。在VR核心移动芯片方面，中国华为取得重大突破。华为突破了美国高通的垄断，其开发的麒麟980芯片在多个领域超越全球其他产品，未来有望研发出国际顶尖的移动VR核心芯片。在虚拟现实的技术整合与产品设计方面，歌尔股份有限公司优势突出。

中国成为全球规模最大的虚拟现实体验馆，虚拟现实游艺设备研发、生产以及落地运营的国家。具有代表性的企业包括广州玖的数码科技有限公司、广州卓远集团有限公司、东莞市富华智能科技有限公司等。

随着产业的发展，虚拟现实软件内容的消费会逐步成为主体内容，而当前中国虚拟现实内容的消费习惯正逐步形成一定的规模效应。

(责编：燕勐、贾文婷)
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