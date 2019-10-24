人民网讯 据外交部网站消息，2019年10月22日，联合国大会裁军与国际安全委员会就核裁军议题举行专题辩论。中国特命全权裁军事务大使李松发言阐述中国核政策主张，并针对美国代表肆意攻击中国国防建设和军控政策进行有力回击。

李松大使指出，全球战略安全环境正在经历复杂深刻变化，国际核裁军进程受到严重冲击，始作俑者正是美国。美国固守冷战思维，在亚太和世界其他地区兴风作浪，奉行更具进攻性的核战略，以其他国家为借口摆脱自身国际条约束缚，放手发展部署核军备，降低核武器使用门槛，大力推进全球反导系统和称霸外空战略，严重破坏全球战略平衡与稳定。

李松表示，本届联大期间，许多国家对美国退出《中导条约》和《伊核问题全面协议》等倒行逆施行径表示强烈遗憾和严重关切，纷纷敦促美俄双边核裁军进程得以持续和发展。这是国际社会人心所向。中国积极倡导核武器国家重申“核战争打不赢、也打不得”这一重要原则，得到国际社会普遍响应。反而特朗普政府没有人愿意站出来重申这句出自美国前总统里根之口的名言。美国欠世界一个交代。

李松强调，中国不是美国，也不会成为美国，更不会奉行美国的核战略。在美国将自身核武库降低到中国的水平之前，对中国军力任何说三道四都是虚伪和苍白无力的。中国基于自卫防御国防政策，在本国境内部署有关导弹装备，完全用于捍卫中国的主权、安全和领土完整，不会对任何无意侵犯中国主权、安全和领土完整的国家构成任何威胁。

李松表示，冷战早已成为历史，如果有人企图让其重新成为国际安全现实，必将遭到国际社会的普遍抵制和坚决反对。国际社会应致力于共同构建人类命运共同体，摒弃冷战思维、零和博弈，充分尊重彼此正当合理的安全关切，消除核武器存在和扩散根源。美国作为拥有最大核武库的国家，应切实履行核裁军特殊、优先责任，维护并延续美俄双边核裁军条约，进一步大幅度实质削减核武库，为多边核裁军进程创造条件。中国始终是维护世界和平、促进国际安全的重要积极力量，将继续致力于和平发展，积极践行多边主义，为国际军控与裁军进程注入动力，为促进人类和平与安全的崇高事业做出贡献。

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