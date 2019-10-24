新华社华盛顿10月23日电 专访：亚洲经济放缓但仍是全球增长引擎——访IMF亚太部副主任奥斯特里

新华社记者高攀 熊茂伶 胡友松

国际货币基金组织（IMF）亚太部副主任乔纳森·奥斯特里日前接受新华社记者专访时表示，受全球贸易和投资疲软影响，今年亚洲经济增长将明显放缓，但仍将是全球经济增长的重要引擎。

IMF23日在新加坡发布亚太地区经济展望报告，预测2019年和2020年亚洲经济将分别增长5%和5.1%，比4月份的预测值分别低0.4和0.3个百分点，今年增速将为2008年国际金融危机以来的最慢增速。报告呼吁政策制定者推动结构性改革增强经济韧性，防范经济急剧放缓。

奥斯特里对记者表示，亚洲经济放缓与全球经济大环境、国际贸易、投资和制造业疲软密切相关，因为亚洲地区经济开放度高，对外贸、投资等依赖性较强。但亚洲仍是全球经济增长最快的主要地区，今年亚洲对全球经济增长的贡献率将超过三分之二，其中中国对全球经济增长的贡献率将达到39%。

奥斯特里说，中国近日公布的经济增长数据符合IMF预期。中国经济增长放缓部分是受贸易紧张局势影响，同时也反映出中国经济再平衡调整的结构性因素。中国正加强金融监管并推动去杠杆，转向更可持续和高质量的经济增长。

谈到金融开放，奥斯特里表示，金融改革也是结构性改革的一部分，IMF欢迎中国近期宣布的一系列金融开放措施。他认为，引入更多外国金融服务、促进竞争对中国金融业发展有利，进一步扩大金融业开放有利于促进中国金融市场的现代化并提升效率，从而推动中国进一步融入全球金融体系。

奥斯特里认为，美国等主要发达经济体中央银行近期采取的降息等宽松货币政策会给中国在内的亚洲经济体带来积极溢出效应。

一方面，美联储降息可能驱动国际资本继续流向亚太地区；另一方面，全球金融市场高度关联，主要发达经济体央行进一步放松货币政策为亚洲经济体央行放松货币政策、支持本国经济增长提供了政策空间，有助于抵消贸易紧张局势等不利因素造成的负面影响。

但奥斯特里同时警告，主要发达经济体长期低利率也可能鼓励投资者过度冒险和追逐收益率，增加亚洲地区的金融脆弱性，因此亚洲政策制定者应加强宏观审慎监管以维护金融稳定。

奥斯特里指出，IMF预计贸易争端可能导致2020年全球国内生产总值损失0.8%左右，这说明贸易紧张局势会导致全球经济的“蛋糕”大大缩小，贸易战没有赢家，各方应缓和贸易争端、坚持和完善以规则为基础的全球多边贸易体系。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)