国际足联宣布2021年“新版”世俱杯落户中国

新华社上海10月24日电（记者 韦骅、马邦杰、朱翃）国际足联理事会第11次会议24日在上海结束，在会后的新闻发布会上，国际足联主席因凡蒂诺宣布，2021年世界俱乐部杯赛将在中国举行。

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此前世俱杯于每年年底进行，共有包括各大洲冠军俱乐部在内的7支球队参加。作为2022年世界杯的主办国，卡塔尔将举行2019和2020年世俱杯。

据悉，改制后的世俱杯将每四年一届，在具体赛制方面国际足联仍需与各大洲足联讨论，而作为国际足联旗下的另一赛事，联合会杯将不再举办。“新版”世俱杯将于2021年6月至7月在中国展开，共有24支球队参加，国际足联会和中国足协等方面共同决定主办城市。

因凡蒂诺说：“当国际足联在三月份决定举行新世俱杯赛事后，中国方面就立刻表达出了兴趣。中国地域辽阔、人口众多，足球已经成为这里的主要运动之一。我们坚信就足球发展而言，中国很有前途。我们会组织工作小组，对中国各个城市的球场、基础设施、交通等方面进行考察，并最终决定主办城市。”

与此同时，因凡蒂诺还表示，国际足联从世俱杯中获得的收益将全部投入到足球运动发展当中。

除了世俱杯，本次会议还公布了多项决定。国际足联承诺在2019到2023年，会投入10亿美元到女足运动的发展当中。此外，国际足联还公布了2030年世界杯的申办时间表，因凡蒂诺透露，2030年世界杯的申办工作将于2022年第二季度正式启动，最终结果会在2024年揭晓。

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