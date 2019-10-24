新华国际时评：金秋中国刮起“全球头脑风暴”

新华社北京10月24日电 题：金秋中国刮起“全球头脑风暴”

新华社记者 乔继红

金秋十月，中国接连主办十几场国际论坛和会议，为全球发展搭建起“头脑风暴”的思想平台。中国用切实行动力促国际交流合作，向世界传递创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

国际论坛以如此密集的方式在中国举行，吸引全球数万名官员学者和行业精英，聚焦的话题从低碳能源到互联网发展，从VR产业到电工标准制定，从海洋经济到数字经济，多是当今世界发展最受关注和最有可能孕育未来发展新动能的领域，其向世界传递的信息不言而喻：中国正以其独特的科技创新力、投资吸引力、资源整合力，成为引领新一轮工业革命浪潮的重要力量。

当今世界舞台上的中国，以创新驱动发展，不断探索新技术、新产业和新业态，并通过促进国际创新合作，与世界各国共寻、共享增长新动能。

从石家庄2019中国国际数字经济博览会，到北京举行的首届世界科技与发展论坛，从2019中关村论坛开幕，到2019工业互联网全球峰会、世界VR产业大会，再到第83届国际电工委员会大会，人工智能、5G、物联网等成为高频关键词，这些在中国蓬勃发展的新技术、新应用引世人瞩目。

“新一轮科技革命和产业变革不断推进，科技同经济、社会、文化、生态深入协同发展，对人类文明演进和全球治理体系发展产生深刻影响。”习近平主席在致首届世界科技与发展论坛的贺信中强调，科技创新推动可持续发展是破解重要全球性问题的必由之路。

一场场国际交流的盛会上，中国顺应历史前进的方向，强调全球发展的共同福祉，向世界发出扩大开放的承诺，致力于推动建设开放型世界经济。

在首届跨国公司领导人青岛峰会上，中国向世界传递出坚定声音：“中国开放的大门只会越开越大，营商环境只会越来越好，为全球跨国公司创造的机遇只会越来越多。”在2019中国海洋经济博览会上，中国强调搭建开放合作、共赢共享的平台，希望世界沿海国家秉承互信、互助、互利原则，深化交流合作，共享海洋经济发展成果。

人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的世界潮流。在40多年改革开放中逐步走向世界的中国更是深谙一个道理：只有开放才能带来发展。也正是开放，让中国拥有了巨大的投资吸引力。此次来华参会的韩国OCI集团会长白禹锡说，中国持续扩大开放，为韩国企业在华投资、延长产业链提供了机会。

中国在接连主办的全球对话平台上，凝聚的共识远不止此。面对当今世界面临的诸多挑战，中国关于超越疆域局限和人为藩篱，集全球之智克共性难题的国际合作倡议和主张，得到了强烈回响。

第九届北京香山论坛上，中国发出以对话促合作、以合作促和平、以和平保发展的声音。出席论坛的尼泊尔副总理兼国防部长博克瑞尔对中国倡议表示赞赏。在他看来，中国不仅是世界和平的维护者，更是建构者。联合国秘书长古特雷斯也曾评价说，中国是国际合作和多边主义的中流砥柱。

一个个论坛，一场场会议，如同一次次思想盛宴，激荡出国际社会共谋发展的智慧火花。作为东道主，中国始终秉持互利共赢理念，致力于打造开放融合的全球交流合作平台，未来将继续秉持共享精神与开放心态，为构建人类命运共同体、建设一个更加美好的世界做出不懈努力。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)