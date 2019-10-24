巴西学者：巴总统访华将为提升中巴伙伴关系创造新机遇

人民网北京10月24日电 （鲁扬 实习生张睿）应中国国家主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统雅伊尔·梅西亚斯·博索纳罗于10月24日至26日对中国进行国事访问。这是博索纳罗今年初就任巴西总统以来首次访华。对此，圣保罗大学政治学博士、浙江外国语学院巴西学者施若杰（José Medeiros da Silva）接受人民网采访指出，博索纳罗总统此次访华将为中巴伙伴关系的提升创造新机遇。

施若杰表示，博索纳罗年初当选为巴西总统，给中巴关系的走向带来进展。巴西方面采取的一系列建设性态度：今年5月，巴西副总统莫朗访华，中国-巴西高委会重启，巴西支持中国候选人屈东玉当选世界粮农组织总干事；6月，金砖国家领导人非正式会晤在G20大阪峰会期间举行；7月25日，中巴第三次外长级全面战略对话在巴西利亚举行。

事实上，两国自1974年建立外交关系以来，和睦进步是对双方伙伴关系发展的最好定义。45年间，中巴以相互尊重、追求共同利益为基础展开各种对话，推动了两国关系的实质性飞跃。因此，博索纳罗总统此次访华，会在强化已有基础的同时，为双方伙伴关系的提升创造新机遇。

博索纳罗的首次访华，旨在尽可能地增进协商，展现出巴方在贸易上的务实态度。10月11日至12日在圣保罗举行的2019巴西投资论坛期间，博索纳罗及其幕僚就曾明确提出这一态度。巴西总统府民事办公室主任洛伦佐尼称，巴西支持包括中国在内的各国企业家在该国进行投资并创造就业机会。谈及中国投资，博索纳罗总统强调，中国是巴西最大的贸易伙伴。

此次出访，巴方将寻求达到以下三个目标：实现贸易多样化、为国内基建工程吸引投资、以及加强在科技研发领域的合作。

施若杰认为，通过这些举措，巴西旨在传达一个明确而积极信号：不会反对中国投资，也不会对愿在巴西境内投资、工作的中国企业和个人采取歧视性政策。除此之外，巴西政府希望中国保持并加强经济合作，寻求实现两国的共同和谐发展。

施若杰强调，中巴两国作为发展中的大国，良好的双边关系对于加强经济流动、促进投资，特别是在建设和平繁荣的国际环境中，将起到了至关重要的推动作用。

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