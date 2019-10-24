新华社维也纳10月24日电 专访：新中国70年成就令人钦佩——访奥地利前总统菲舍尔

新华社记者于涛

奥地利前总统、奥中友协主席菲舍尔日前在结束对中国的第11次访问返回维也纳后表示，新中国成立70年来的发展令人钦佩，当今中国已成为世界强国，在经济建设、减贫事业等各个领域都取得举世瞩目的成就。

菲舍尔在接受新华社记者专访时说，百闻不如一见，“能够每隔一段时间访问一次中国，观察中国的发展，让人印象深刻”。

他说，“我第一次访华是在1974年，当时的中国完全是另外一个样子”，之后中国以令人难以置信的速度实现了发展。

此次访华，他的一个突出感受是中国的基础设施建设比上次访问时又有了巨大进步。他说，在中国乘火车旅行已成为一种享受，高效、准时、便利。

在此次访问中，菲舍尔乘坐火车通过青藏铁路到达拉萨，实现了访问西藏的夙愿。

“西藏比我想象的要更现代化。”他说，“西藏享受了中国的发展进步成果，但依然保留了独具特色的文化宝藏。”

他说，他现在已经对西藏形成了自己的印象：西藏的确是世界屋脊上一块令人感兴趣的地方，地广人稀，拥有独特的文化，居民友善自信，与中国其它地方的现代化进程紧密相连。

作为奥中关系发展的见证者和推动者，菲舍尔对奥中关系和欧中关系未来发展非常乐观。他说，奥地利1971年与中国建立外交关系，早于世界上许多国家。回顾历史，奥地利当年作出与中国建交的决策被证明完全正确。

菲舍尔表示，奥中关系不仅要继续保持，更要进一步拓展，使两国的合作更加紧密，经济联系更加深入。

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