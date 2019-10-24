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中赞关系站在新起点 迎来新机遇——访中国驻赞比亚大使李杰

2019年10月24日13:31  来源：新华网
 

　　新华社卢萨卡10月24日电 专访：中赞关系站在新起点　迎来新机遇——访中国驻赞比亚大使李杰

　　新华社记者彭立军

　　“回顾过去55年，中赞两国共同走上了一条独特的合作共赢之路。中赞关系正站在一个新的起点，迎接新的发展机遇。”中国驻赞比亚大使李杰23日在接受中赞媒体联合采访时，畅谈中赞建交55年来各领域合作成果，展望两国关系未来发展。

　　李杰说，中赞传统友谊是由两国老一辈领导人共同缔造的，并在两国几代领导人的支持下不断得到振兴。中赞两国有着相似的命运和共同的使命，多年来在探索适合各自国情的发展道路上坚定地互相帮助、互相支持。

　　他说，中国曾积极支持南部非洲民族解放运动，是最早承认赞比亚独立的国家之一。上个世纪70年代由中国帮助建设的坦赞铁路成为中赞友谊的丰碑，至今仍是中国最大的援外项目之一。

　　李杰表示，近年来，中赞关系步入快车道，两国高层交往不断增多。赞比亚是中非“一带一路”合作的重要伙伴之一，也是中非合作论坛的积极参与者。两国各领域务实合作取得丰硕成果，两国人民从中广泛受益。

　　李杰说，在经贸合作方面，中国是赞比亚的主要投资者，目前有超过600家中资企业在赞发展，投资总额超过38亿美元，涉及矿业、农业、建筑等多个领域。赞比亚中国经济贸易合作区是中国在非洲设立的第一个经贸合作区，入园企业已缴纳税费5.52亿美元，并创造了约9000个就业岗位。中国还是赞比亚最大的基础设施承包商，为赞比亚实现工业化和农业现代化奠定了坚实基础。目前，卢萨卡国际机场、下凯富峡水电站等一系列项目正在稳步推进。

　　李杰说，中国是赞比亚第二大贸易伙伴，2018年双边贸易额达到50亿美元，同比增长33.91％，其中赞比亚对中国出口超过41亿美元。中国将继续采取多项措施，鼓励更多赞比亚优质产品进入中国市场。下个月，赞比亚将作为非洲地区唯一主宾国参加第二届中国国际进口博览会。

　　李杰表示，在医疗卫生方面，自1978年以来中国连续派遣医疗队，累计治疗当地患者超过300万人，实施手术2万多台。在教育方面，目前有4300多名赞比亚学生在中国求学。赞比亚大学孔子学院2010年成立以来，已向5万名当地学生教授汉语。

　　李杰表示，2019年是中赞文化年，双方举办了丰富多彩的文化互鉴活动。今年3月赞比亚中国友好协会正式成立，为两国人民增进交流、加深了解提供了重要平台。

　　展望未来，李杰表示，中国将继续作为赞比亚的真诚朋友和可靠伙伴，秉持真实亲诚理念和正确义利观，与赞方一道，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，共同加强“一带一路”合作，为构建更加紧密的中非命运共同体发挥引领和示范作用。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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