柏林中国文化中心在德掀起阵阵“中国文化热潮”

新华网柏林10月24日电（王薇）随着第七届德国中国曲艺周演出的登场，位于德国首都柏林市中心的中国文化中心在20日晚成了欢乐的海洋，笑声、掌声和锣鼓乐声此起彼伏。正如这场活动一样，柏林中国文化中心自创建十多年来借助一场场的文化交流、演出、展览等，在德国掀起一阵又一阵的中国文化热潮。

10月20日，中国曲艺家协会主席姜昆在柏林中国文化中心举办的第七届德国中国曲艺周演出前致辞。（王薇 摄）

在当晚的演出现场，由著名相声演员姜昆带领的中国曲艺家协会给观众们献上多个精彩纷呈的节目，不仅充分展示了中国传统民间艺术的持久魅力，也通过多元化的表演方式增进了中德人民之间的了解和沟通。

作为整场节目的一大亮点，德国小伙倪克和高派山东快书传人高洪胜联合出演的快书和快板书联唱《武松赶会》，给两国观众带来耳目一新的感觉，特别是倪克纯正的中文功底和娴熟的打板技艺使人印象深刻，不禁令人赞叹中西合璧使中国这项传统曲艺焕发出的新活力和国际化色彩。

倪克在接受新华网采访时说，既然要向德国民众介绍中国传统文化，就要选一个传统段子，但为了让不懂中文的人也能明白，演出现场配备了字幕翻译。而且，通过丰富的肢体语言和动感的打板节奏，德国观众也能感受到山东快书的风趣幽默和生动活泼。事实也正是如此，他们的表演以及川剧变脸、评弹清音、双口相声和哑剧小品等其他节目都在现场引起热烈反响。一位名叫玛莎的德国观众说：“我今晚真是大开眼界，对中国的传统文化又增加了了解，希望将来能看到更多这样的表演。”

作为设在德国的官方文化交流机构，柏林中国文化中心从2008年建立以来，一直在不断寻求通过德国民众喜闻乐见的方式，向他们全面展示中国文化、艺术和教育领域的发展状况和成就，推动中德交流和增进两国人民之间的相互了解和友好关系。

今年不仅是新中国成立70周年，也是北京柏林友好城市关系建立25周年，以及中德两国建立全方位战略伙伴关系5周年。为了纪念这一系列重要的历史时刻，柏林中国文化中心精心筹备，从国庆节前一个月就开始陆续举办系列庆祝活动。8月底启动了“丝路映像”中国时装艺术精品展，9月有中国民族音乐会演出、“魅力北京”图片展，以及北京兔儿爷泥彩塑、剪纸、汉字书法等非物质文化遗产现场演示等。之后，柏林中国文化中心还接连举办了庆祝中华人民共和国成立70周年的音乐演出，以及主题图片国际巡展。此外，中心还与柏林世界公园携手，为更多外国民众献上了两场精彩的演出——由来自南京越剧团的艺术家表演的《红楼梦》经典剧目。

该中心介绍，10月下旬还将举办“岩石的密码—中国硬石艺术作品展”，向中外友人介绍来自中国的硬石艺术，也为今年的新中国成立70周年纪念活动划上一个圆满而有力的句号。

一场又一场的活动，一次又一次的演出，一项又一项的展览，柏林中国文化中心十多年来不停地用各种方式，向德国民众讲述中国故事，传播中国文化，将友谊的种子播撒在两国民众心中。

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