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韩国前法务部长妻子被批捕 检方或将传唤调查曹国

2019年10月24日10:27  来源：中国新闻网
 

　　中新网10月24日电 据韩媒报道，首尔中央地方法院24日凌晨签发逮捕令，批准韩国检方逮捕前法务部长官曹国的妻子、东洋大学教授郑敬心(音译)。

　　21日，检方以郑敬心涉嫌为女儿升学伪造奖状妨碍公务、利用内幕信息炒股、更换电脑硬盘藏匿证据等11项嫌疑向法院申请逮捕令。23日，首尔中央地方法院对郑敬心进行逮捕必要性审查，检方与辩护人展开激烈辩论。24日0时18分左右，法院方面以“承认拘留的必要性”为由，发布了郑敬心的拘捕令。

　　法院方面表示，郑敬心涉及的犯罪嫌疑中，相当一部分已被查清，从目前的调查过程来看，郑敬心有意毁灭证据，因此有必要对其进行逮捕。

　　据悉，韩国检方最长可对郑敬心进行20天的拘留调查，然后对其提起公诉，移交审判。

　　这是8月27日郑敬心因涉嫌子女升学材料造假、参与运作私募基金等，被检方调查58天后正式被批捕。

　　另外，韩媒指出，随着郑敬心被拘留，检方对曹国进行传唤调查的可能性也增大了。

　　检方认为，在郑敬心涉及的嫌疑中，曹国很可能知晓并参与其中的一部分。特别是郑敬心借用他人名义购买股票的资金，一部分是从曹国的账户中流出。购买该股票的时间为2018年年初，当时曹国还是青瓦台民政首席秘书，根据《公职人员伦理法》的相关规定，曹国和郑敬心都不可以进行直接投资。另外，有关其2名子女在首尔大学公益人权法中心实习证明的造假疑惑，因为曹国当时隶属该中心，检方对其展开直接调查的可能性较大。

　　曹国于2019年9月被任命为韩国法务部长官，但由于媒体披露其女儿入学涉嫌伪造文书、家人涉嫌投资私募基金避税等，掀起巨大舆论风波。一个多月来，民众不断组织大规模集会活动抗议。10月14日，曹国宣布辞职。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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