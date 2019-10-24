波音公司：737MAX年内或能获准复飞 但成本将增加

中新网10月24日电 综合报道，在波音737MAX客机因两次致命空难遭全球停飞后，该公司近日仍表示，预期客机能在2019年年底前获得监管部门的批准再次复飞，但同时警告投资人，其制造成本将越来越高。

737MAX客机在半年内相继发生两次空难致命事故，夺去346人的生命，该机型于2019年3月中旬遭遇全球停飞。空难还促使美国联邦航空管理局(FAA)对该型客机的设计和认证进行了一系列调查。

这场灾难使波音陷入危机，公司CEO米伦伯格(Dennis Muilenburg)失去董事长一职。最新的人事更动在22日，波音公司替换其关键商用飞机部门负责人麦卡利斯特，该部门负责生产737 MAX。

该公司在23日公布的第三季度财报中指出，737MAX的生产速度减缓，将使其成本再增加9亿美元，而在此之前，该公司已经预计了27亿美元的收入损失。

波音公司还表示，预计监管机构会在2019年年底前批准波音对该型客机的更新。

然而，该客机在美国许多航空公司的禁飞期已经延长到了2020年。例如，西南航空取消了2020年2月初之前的Max航班。航空公司需要至少一个月的时间对Max机师进行再培训，将客机从保养状态中重新启动同时进行其他必要步骤，然后航空公司才能将客机重新排入到其每日航班表中。

波音公司仍然预期，737MAX客机的产量能从目前减产至每月42架恢复到每月57架。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)