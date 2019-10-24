美国年轻人"啃老"期在延长 财务独立者比例下降

人民网讯 据美国皮尤研究中心（Pew Research Center）发布的最新数据，财务独立性是“长大成人”的众多指标之一，大多数美国人（64％）认为，年轻人应该在22岁时达到这一里程碑。然而研究显示，对于大多数22岁的年轻人来说，这远非事实。而且更多数据表明，年轻人在其他方面的成熟指标也在延迟。

研究报告说，在最近的几十年中，被认为 “财务上独立”的年轻人（根据其年收入进行评估）的比例有所下降。皮尤研究中心（Pew Research Center）对人口普查局数据的最新分析发现，截止2018年，到22岁或更年轻的年轻人中有24％在财务上是独立的，而1980年为32％。从更宽泛的年龄在18至29岁之间的年轻人看，在经济上独立的比率最近几十年来一直保持稳定。总体而言，年轻男性比年轻女性更有可能在财务上独立，但这种性别差距已大大减少。

该研究着重调查了许多年轻人在经济上对父母的依赖的程度。约45％的18至29岁成年人（至少有一位在世父母）表示，在过去12个月中，他们从父母那里获得了很多或一些财务帮助。而父母们称，这些比例甚至可能甚至更高。有着18至29岁之间子女的父母，其中59％说他们在过去一年中至少给了他们的孩子一些经济帮助。

这项研究基于有全国代表性的调查。研究中心的美国趋势小组，于2019年6月25日至7月8日，在线进行了对9,834名成年人的首次调查。 2019年6月25日至30日通过电话对1,015名成年人进行了第二次调查。（老任）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)