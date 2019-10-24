联合国儿基会奥马尔·阿卜迪：确保将儿童网络安全置于核心位置

人民网讯 联合国儿童基金会副执行主任奥马尔·阿卜迪（Omar Abdi）近日表示，在纪念联合国《儿童权利公约》通过30周年以及万维网诞生50周年之际，我们需要采取更多的行动来保护儿童的权利，无论是在线上还是线下。阿卜迪是在浙江乌镇举行的第六届世界互联网大会“网上未成年人保护与生态治理”分论坛上做出上述表态的。

“在今天这个数字时代，信息通信技术的发展为儿童创造了巨大的机遇，但也同时为儿童的安全和福祉带来了风险。”阿卜迪在本次论坛上表示，“我们必须确保互联网的治理与网络安全议程能够充分保护儿童权利，尤其是确保将儿童网络安全置于核心位置。”

根据共青团中央和中国互联网络信息中心最近联合发布的一份关于未成年人互联网使用情况的报告，2018年年中，据估算，中国6-18岁未成年网民规模为1.69亿，未成年人的互联网普及率达93.7%。其中，约15.6%的人反馈曾遭遇网络暴力；30.3%的人表示曾在上网过程中遭遇违法不良信息；30.9%的人不知道如何保护自己的权利。

过度使用网络、接触到不适当的内容、对个人信息的滥用和对个人隐私的侵犯、网络儿童性侵以及网络欺凌等问题经常成为中国的新闻焦点。为此，政府加大了儿童网络保护的力度。《未成年人网络保护条例》已列入国务院立法工作计划，《未成年人保护法》也正在修订中，这部对于中国儿童权利和儿童保护有着重要意义的法律预计将增加儿童网络保护方面的内容。

阿卜迪肯定了中国在儿童网络保护领域所做出的努力，包括中国对“我们共同保护（WeProtect）——终止网络儿童性剥削全球联盟”所做出的承诺，以及最近施行的《儿童个人信息网络保护规定》。他同时呼吁信息通信技术行业更加积极地参与到儿童网络保护的工作中来。

“为维护儿童的网络权利，信息通信技术行业需要承担更大的责任，并提出更多的创新性解决方案。”阿卜迪说，“我们注意到，越来越多的企业已经开始重视这一问题。”

除了参加乌镇峰会以外，联合国儿童基金会还参加了世界互联网大会的“互联网之光“博览会。联合国儿童基金会启动了#键证你的善意#公益宣传活动 ，重塑了键盘的形象，推出一个大型“善意键盘”多媒体互动装置，赋予它积极友善的信息，以此助推中国构建积极健康的网络环境。联合国儿童基金会希望通过这一“善意键盘“来激发青少年对网络沟通方式进行反思，鼓励他们在使用键盘与他人交流时，有意识地选择发送善言。

青少年还可以通过联合国儿童基金会开发的H5游戏参与#键证你的善意#活动。在游戏中，青少年可以用键盘敲出积极友善的话语，击败象征欺凌的怪兽。

此外，联合国儿童基金会驻华办事处还通过该主题活动网页提供如何应对网络欺凌的指导意见，包括提醒家长哪些迹象表明孩子可能遭受欺凌或在欺凌他人，以及出现网络欺凌时应采取哪些应对措施。

(责编：常红、贾文婷)