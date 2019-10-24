土耳其在叙利亚下一步棋怎么走？ 要同俄罗斯商议

土耳其与美国达成的叙利亚停火约定22日到期，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天前往俄罗斯，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京商议土方在叙利亚的下一步行动。

【威胁再动手】

埃尔多安赴俄前接受媒体采访，威胁说如果美方不守承诺、没有让库尔德武装按时撤退，土军将恢复在叙利亚东北部的军事行动。

他说，依据土耳其国防部情报，大约700至800名库尔德武装人员已经离开土美商定的撤退区域，另有1200至1300人在撤离过程中。“据说他们都会撤走。所有人必须离开，否则这事没有完。”

土耳其本月9日发起代号为“和平之泉”的越境军事行动，在叙利亚东北部打击库尔德武装。美方斡旋下，土方答应18日至22日停火，条件是库尔德武装撤离土方寻求设立的“安全区”。

美国总统唐纳德·特朗普21日说，尽管土军和库尔德武装指认对方违反约定，停火基本得到落实，停火“可能”延长。

埃尔多安22日回应说：“美方如果没有兑现给我们的承诺，我们将在上次停下的地方重新投入行动，这一次将比上一次坚决。”

土耳其寻求在幼发拉底河以东至伊拉克边界的叙北部边境设立一个宽440公里、纵深32公里的“安全区”。不过，土美停火约定所涉区域仅限拉斯艾因与泰勒艾卜耶徳之间120公里的地域。

美国官员先前说，土方将与俄罗斯和叙利亚政府商议曼比季等其他边境地区管控。

【接触叙政府】

俄军和叙军应库尔德武装请求，出兵进驻曼比季和另一个边境重镇艾因阿拉伯（又称科巴尼）。这两座城镇不在土美停火约定范围内。

埃尔多安说，土方可以允许叙军驻守那里，但库尔德武装不能留。曼比季和艾因阿拉伯先前由库尔德武装控制。

叙利亚政府反对土军入侵，总统巴沙尔·阿萨德22日视察叙军从土耳其所支持反对派武装手中夺回的伊德利卜省南部地区。

土方官员先前披露，俄方牵线搭桥，土方正与叙利亚政府接触。

克里姆林宫22日说，希望埃尔多安访问俄罗斯期间阐述土方在叙利亚的下一步计划，俄方同时正在研究德国方面就叙利亚的最新提议。

德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔21日说，她将向北大西洋公约组织提议，由北约成员国在叙利亚东北部设立由俄罗斯和土耳其共同参与的“国际安全区”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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