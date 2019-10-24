尼日利亚莱基深水港项目融资协议在拉各斯正式签署

签约仪式（姜宣 摄）

人民网拉各斯10月23日电（记者 姜宣） “我们保证，在30个月之内将交付使用”，随着中国港湾集团（简称中国港湾）董事长林懿翀的庄严承诺，济济数百人的会场响起了热烈掌声和满堂喝彩。23日，尼日利亚莱基深水港项目融资协议签约仪式在拉各斯举行，中国港湾、中国国家开发银行（简称国开行）、拉各斯州政府、尼联邦港务局及新加坡Tolaram集团等代表签署了有关协议。

长期以来，非洲最大单体城市、非洲第一大经济体尼日利亚经济中心拉各斯，各港区码头设施能力严重不足，港池水深仅有12米，最多只能停泊装载4000标箱的小型货轮；后方集疏运系统条件有限，导致装卸效率较低，货物进出口时间长，费用增高。但由于拉各斯各港区位于市区，已经无陆域拓展空间，不仅加剧了城市和港区交通拥堵，降低人民生活品质，也严重限制了尼整体进出口贸易及经济发展。

对此，拉各斯州政府自2010年，开始就拟位拉各斯以东约60公里处的莱基地区建设深水港口寻求国际金融机构融资。中国港湾自2017年正式介入投资，并最终成功获得了国开行6.29亿商业贷款。本次贷款协议的签署标志着莱基深水港历经近十年的融资完成闭合，标志着第一个在尼日利亚由中资企业控股并由中国金融机构融资的最大港口项目落地，成为非洲第一个由中国港湾提供投建营一体化服务的港口项目。

“十午前我们就开始启动这个项目了，我们经历了很长时间，走了很长的路，今天才终于签署了这个融资协议，非常感谢中国政府，感谢中国驻拉各斯总领馆、中国港湾集团及中国国家开发银行，感谢他们对尼日利亚联邦政府及对拉各斯州政府的信任。”履新不久的拉各斯州州长巴巴吉德·桑乌鲁在签约仪式上激动地说，“莱基深水港只是双方合作的开始，也是尼日利亚与拉各斯州一个新的开始，希望大家一起，抓住一切机会，为了人民、社会与国家而共同努力”。

根据深水港规划，设计为三期工程，本次融资为一期项目，设置两个集装箱泊位，水深-16.5米，总长度680米，堆场面积47公顷，航道长度约为9公里，可靠泊第五代集装箱船，一次最大容量为1.8万标箱，年吞吐能力约120万标箱，将成为尼日利亚第一个深水港，西非最大的深水港之一，并有望成为非洲国家的集装箱运输枢纽。

莱基港建成后，将大幅提升尼西部港口群集装箱通过能力，缓解城市和港区交通拥堵，降低国际贸易物流成本。同时，在地区一体建设上，莱基港还将带动后方，特别是由中国土木工程集团控股的莱基自贸区的建设，推动港区联动，为实现尼联邦政府“三网一化”(铁路网、公路网、区域航空网、工业化）目标，加快地区经济快速发展，也将为更多的中资企业提供优良的投资环境和便利的物流交通设施，带动国内一大批基建行业和重型装备产业走出来，进一步促进中尼产能合作。

中国驻拉各斯总领馆总领事储茂明对莱基港项目融资成功表示祝贺。他说，自去年中尼两元首中非合作论坛北京峰会上共同见证了双边“一带一路”合作有关文件的签署以来，该项目成为了在“一带一路”倡议下展现中非合作论坛成果在非洲落地的又一个战略性切实举措。未来尼方有任何好的建议、需求，中方将一以贯之给予大力支持，为创造更多就业，促进尼日利亚经济发展及推动中非关系做出贡献。

作为投建营一体化在非洲的试点项目，中国港湾在莱基港项目上采取BOOT开发模式，即建设一拥有一经营一转让的模式，特许经营期 45 年。

在投资方面，由中国港湾、拉各斯州政府、尼联邦政府港务局及新加坡 Tolaram 公司合资，总投资额 10.43亿美元，中国港湾占比约52.5%，为项目最大股东。

国开行大连分行副行长张爱军表示，“非洲是国家开发银行国际业务的重点区域，坚信该项目在尼日利亚政府的大力支持下，在各方的共同努力下，一定能实现预期目标”。

在港口建设上，由中国港湾全权负责。规划共三期工程，此次签约为第一期，每个工期间隔约5年，即在一期完成后5年左右，二期也将开始建设。根据规划，二期建成后，吞吐量将达到250万标箱，将很有可能成为西非最大港口。

目前，项目现场营地已经建成，设计工作已经基本完成，防波修建了545米，主要施工设备也已调遣至项目现场，进驻主要管理人员近300人。

中国港湾董事长林懿翀表示，中国港湾拥有雄厚的资金实力、专业的技术知识及30年丰富的全球经验，保证在30个月内将港口交付使用。未来，中国港湾在“一带一路”倡议框架下，继续与尼各级政府深化合作，在基础设施领域建立长期战略伙伴关系，共同开发港口通道等基础设施合作潜力，为尼日利亚作出更大贡献。

“我要感谢并赞扬中国政府、中国港湾和中国国开行，莱基深水港是一个巨大的里程碑工程，能够为尼日利亚提供直接和间接工作达17万个，赢利约3610亿美元，并为尼创收超过2010亿美元。”新加坡 Tolaram 公司董事长比奥顿·达比利说，“中国港湾作为一个投资者和EPC承包商，已显示出巨大的能力，他们伸出兄弟般的、人道的手，与其他利益相关者精诚合作，使我能够在Tolaram 公司董事长这一位置上更加有效履职”。

在最后需要长远考虑的运营环节，经过多方考量，中国港湾选择了法国达飞集团作为合作伙伴。2019年3月，在中法两国领导人见证下，中国国家发改委与法国财政部签署了《中法第三方市场合作示范项目清单》，莱基港项目被列为“中法第三方市场合作示范项目”。同时，该项目也为中国对外第三方市场合作起到了重要的示范作用。

中国港湾中非区域副总经理兼莱基港项目经理谢贤举称，中国港湾在船期安排能力等方面与老牌国际货运公司相比还有很大差距，在未来的合作运营中，将交由法国达飞集团主要负责，实现互利共赢。同时，中国港湾也将借此机会，向具有世界领先水平的同行加强学习，提升自身能力。

本次签约仪式上，尼联邦政府港务局代表及传统精神领袖等也出席了活动，部分人员致辞或发表书面讲话，均对中国政府在深水港项目上的支持表示高度赞赏，并对项目给予了美好期盼。

中国港湾中非区域副总经理兼尼日利亚公司经理张文丰表示，我们有信心、有能力，按照集团领导指示，在2年半之内完成工期，向两国政府关心的重大合作项目交上满意的答卷。未来，尼日利亚将能够依托莱基深水港，通过几内亚湾，向大西洋延伸，未来也会向更深更远的地方劈波斩浪，扬帆远航。

签约仪式现场（姜宣 摄） 中国驻拉各斯总领馆总领事储茂明致辞（姜宣 摄） 尼日利亚拉各斯州州长巴巴吉德·桑乌鲁致辞（姜宣 摄） 国开行大连分行副行长张爱军致辞（姜宣 摄） 中国港湾集团董事长林懿翀致辞（姜宣 摄） 签约方有关代表及重要嘉宾合影 签约方有关代表及重要嘉宾合影 紧张施工中（中港集团供图）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)