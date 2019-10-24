为构建人类命运共同体作出新贡献

10月20日至22日，由中国军事科学学会和中国国际战略学会联合举办的第九届北京香山论坛在北京举行。本届论坛以“维护国际秩序，共筑亚太和平”为主题，共有76个官方代表团、23国国防部长、6国军队总长（国防军司令）、8个国际组织代表以及专家学者和各国观察员等1300余名嘉宾出席。

“和平是人类的永恒期望。”中国国家主席习近平致本届论坛的贺信在与会中外代表中引发强烈反响。他们纷纷表示，将通过广泛交流集智共商、凝聚共识，为推动国际安全合作、促进世界和平发展贡献力量。

习近平主席贺信引热议

谈到习近平主席在贺信中提出的“维护亚太地区持久和平安宁，符合地区国家共同利益，需要各国贡献智慧和力量”，缅甸战略与国际研究所联合秘书长钦·芒·林恩向本报记者表示，如何促进亚太地区的和平稳定，是区域内每个国家面临的现实问题。“习近平主席的贺信真诚暖心，讲出了正确处理国际关系的原则。合作才能共赢，不合作对所有国家来说都是危险的。”

“习近平主席对办好本届论坛寄予厚望，为我们凝聚和平共识、深化安全合作指明了方向。”中国国务委员兼国防部长魏凤和在论坛开幕式主旨发言中指出，当前，国际安全体系和秩序面临严峻挑战，坚持相互尊重、实现互利共赢是世界各国的共同意愿。亚太各国命运与共、相互依存，构建人类命运共同体符合我们的共同利益。

越南国防部长吴春历表示，“维护亚太地区持久和平安宁”是一个有意义的话题。当前，亚太地区面临着大国竞争日益激烈、安全问题复杂多变、传统安全与非传统安全威胁交织等多种挑战。这些安全风险不能由一个国家来应对。“相互尊重、大国履行责任、加强双边与多边合作、通过和平手段解决争端将是保障亚太安全稳定的四个前提条件。”

以对话交流增信释疑

习近平主席在贺信中指出，中国坚持以对话促合作、以合作促和平、以和平保发展。参与本届香山论坛的中外代表对此深有共鸣。在他们看来，通过对话、交流、讨论、协商等机制，能够有效消除疑虑、避免误判、增加互信。

“贺信中提到的合作、和平、发展、安全等关键词是互相联系的。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽在接受本报记者采访时说，亚洲是世界上经济发展最快的地方，同时也面临着安全赤字增加、发展不平衡等问题。亚洲的繁荣发展将是地区安全稳定的保障，实现平衡与可持续发展则依赖和平的环境。“国家间有分歧并不可怕，重要的是要通过对话交流化解可能的冲突，增加相互信任与理解，从而实现合作共赢与和平发展。”

第三次参与北京香山论坛的意大利意中基金会商业研究中心主任菲利波·法苏洛高度赞赏北京香山论坛秉持的平等、开放、包容、互鉴精神。他告诉本报记者，“面对国际安全领域的多重威胁，加强对话合作非常重要，能够帮助各国解决好共同关心的重大安全议题。”

埃及国防和军工生产部长默罕默德·扎齐表示，在当前国际形势下，论坛汇集各界精英共商和平大计，为应对共同安全威胁和挑战提供政治解决的机会。“希望我们能为论坛作出应有的贡献，为建立全面持久和平、实现人民幸福安康的意愿而努力。”

中国贡献令世界赞赏

习近平主席在贺信中强调，面对复杂的安全威胁，各国要紧密团结起来，坚定维护以联合国为核心的国际体系，不断完善新型安全伙伴关系，推动构建符合地区发展实际的安全架构，更好促进亚太地区持久和平和普遍安全，为促进世界和平发展和构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

日益崛起的中国将如何参与全球安全治理？与会中外代表聚焦贺信传递的中国声音。

“和平发展是大势所趋，安全稳定是人心所向。面对全球安全治理中层出不穷的新挑战、新威胁，习近平主席在贺信中再次谈及构建人类命运共同体的重大命题，展现出中国对话不对抗、结伴不结盟的原则立场。”太平洋经济合作理事会联席主席苏格在接受本报记者采访时说。

“大国关系好，全球稳定就有保障。”在接受本报记者采访时，军事科学院战争研究院研究员李抒音指出，选择“大国竞争”还是“大国合作”？中国已经给出了答案。中国提出共同、综合、合作、可持续的新安全观，倡导构建安全共同体，就是呼吁世界各国摒弃零和博弈的绝对安全观，选择合作而非对抗。

新加坡国立大学南亚研究所访问学者拉吉夫·兰简·查图瓦迪对本报记者表示，“作为第四次参与香山论坛的代表，我深刻感受到，中国一贯坚持认真倾听其他国家在国际安全问题上的意见和看法，在良好互动中寻求共识最大化。”

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