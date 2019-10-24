中国驻比利时大使曹忠明在鲁汶大学发表演讲

人民网克特雷特10月24日电（记者 郑彬）当地时间10月23日，中国驻比利时大使曹忠明应邀专程赴鲁汶大学克特雷特校区，围绕“新形势下的中比、中欧关系”主题发表了主旨演讲。比利时西弗拉芒省省长德卡卢维、鲁汶大学副校长德斯迈、克特雷特校区管理委员会主席马塞利，以及西弗省工商界代表和在校师生近200人参加了此次活动。

长期以来，中比两国间的关系始终保持了健康稳定的发展态势。特别是近年来，在两国高层的高度重视下，中比关系发展已逐渐步入了快车道：当前，中比双边经贸合作态势良好，中国已成为比利时第十大出口目的地和第七大进口来源国。特别是在“一带一路”框架下，中比海陆空大联通不断深化，中欧班列联通两国多个城市，阿里巴巴电子商务枢纽落户列日，中比科技园也即将于2020年初投入运营。在人文交流层面，比利时已成为中国游客数量增长最快的旅游目的地之一，2018年来比中国游客人数达30万人次。两国间已建立了31对友好省市，比利时赴华留学生数量正在不断增长。

对此曹忠明大使表示，中比关系今天的兴盛局面，得益于两国自建交以来，始终坚持了正确的发展方向，将维护和拓展各自国家利益、增进两国友好、造福两国人民作为最终目标，在彼此交往中坚持相互尊重的原则，照顾彼此核心利益和重大关切，确保了双边关系的稳定向好。

“2021年，我们将迎来中比建交50周年，中比关系也正处于新的历史起点。下个月，阿斯特里德公主将率大型经贸代表团访华，在当前国际形势下，这将是一次鼓舞人心的访问，必定为中比友好合作注入新的动力”曹大使说。

当今世界正处于大发展、大变革时期，面对因个别国家采取单边主义、保护主义措施而导致的全球治理体系根基的动摇。对此，曹大使表示，中国作为负责任的大国，将始终积极推动构建新型国际关系，建设开放型世界经济，参与全球治理体系变革，与世界各国一道应对全球挑战，共同构建人类命运共同体。

在谈到中国在全球安全、经济发展和国际秩序中所做出的贡献时曹大使说：“中国坚定捍卫联合国宪章及其宗旨和原则，倡导共同、综合、合作、可持续的‘新安全观’。截至2018年底，中国已累积参加24项联合国维和行动，派出维和军事人员3.9万余人次。目前，中国已成为130多个国家的主要贸易伙伴，连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%。中国提出的‘一带一路’倡议为促进世界经济增长、实现共同发展提供了重要途径。近年来，中国陆续放宽外资股比限制、加强知识产权保护、主动扩大进口，并出台了《外商投资法》，以实际行动兑现持续扩大开放的承诺。此外，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，秉持共商共建共享的全球治理观，积极参与应对气候等非传统安全问题。”

最后，曹大使表示，当前中欧之间已形成“你中有我，我中有你”的相互依存格局，并成为各自不可或缺的合作伙伴。作为维护世界和平与促进共同发展的两大力量，中欧之间在维护多边主义和自由贸易，建设开放型世界经济方面拥有重要共识和广泛共同利益，双方应共同维护多边主义的一贯性，应对国际形势的不确定性。

演讲结束后，曹大使对现场听众所关心的关于中国经济发展状况、中美贸易谈判进展、中欧人文交流等问题一一做了详细解答。在场师生和企业界代表纷纷表示，曹大使的演讲，对比利时各界认清当前国际形势、把握中比双边关系未来、了解中国政策具有重要意义。

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