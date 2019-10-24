联合国监督停火小组在荷台达市区布设5个停火监测点

新华社科威特城10月23日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府军23日说，联合国荷台达监督停火小组当天完成了在也门红海城市荷台达市区布设5个停火监测点的工作，这些监测点目前已正常运行。

也门政府军发言人瓦达·迪拜希告诉新华社记者，联合国监督停火小组从19日开始在荷台达市内不同地区布设停火监测点，“随着今天第5个监测点设立，所有监测点已完成布设并开始对停火落实情况进行密切监督”。

迪拜希表示，这些监测点是在联合国支助荷台达协议特派团团长阿比吉特·古哈以及也门政府军和胡塞武装双方代表的监督下布设的。也门政府军和胡塞武装分别向这些监测点各派驻8名联络人员，他们将与联合国人员共同执行监督停火任务。

胡塞武装控制的马西拉电视台当天也报道说，荷台达市5个停火监测点已布设完成。

联合国也门问题特使马丁·格里菲思23日在社交媒体上对此表示欢迎。他说，停火监测点的布设有助于缓解荷台达紧张局势。

也门政府军消息人士当天告诉新华社记者，随着5个市区停火监测点布设完成，联合国监督停火小组将在荷台达郊区设立停火监测点，以加大停火监督力度。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府与胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

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