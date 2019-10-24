俄副外长：没有必要在叙利亚设立“国际安全区”

新华社莫斯科10月23日电（记者张骁）针对有关在叙利亚东北部设立“国际安全区”的提议，俄罗斯外交部副部长韦尔希宁23日说，俄方认为没有必要在叙东北部设立“国际安全区”。

韦尔希宁23日在记者会上说，土耳其已停止在叙利亚开展军事活动，各类军事冲突得以避免，以对话方式解决所有问题具有良好基础。有关在叙东北部设立“国际安全区”的提议是在俄土总统22日会晤前提出的，目前没有必要采取额外措施。

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔21日对德国媒体表示，她将向北约提议，由北约成员国在叙利亚东北部设立由俄罗斯和土耳其共同参与的“国际安全区”。

韦尔希宁还表示，有关各方将在不使用暴力的情况下执行俄土达成的谅解备忘录，俄方希望库尔德武装自愿离开土叙边境地区。俄土军队没有设定在土叙边境地区进行联合巡逻的具体期限。

俄罗斯总统普京22日与土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契举行会谈，并就叙利亚北部局势签署了谅解备忘录。根据谅解备忘录，自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将进入土叙边界叙利亚一侧土耳其开展“和平之泉”军事行动以外的区域，以协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。之后，土俄军队将在“和平之泉”行动区域东西侧10公里内不包括卡米什利的区域进行联合巡逻。

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