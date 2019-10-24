以色列总统授权蓝白党领导人甘茨组阁

新华社耶路撒冷10月23日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列总统里夫林23日晚在总统府宣布，正式授权蓝白党领导人本尼·甘茨组建新一届政府。

里夫林在当晚举行的授权仪式上说，为打破组阁僵局和避免重新举行大选，各党派都需作出“必要的妥协”。他呼吁各党派团结一致，尽快完成政府组建。

甘茨承诺将组建一个“自由联合政府”，一个“民族和解政府”，一个“寻求和平但能击败敌人的政府”。

据以色列媒体报道，当天早些时候，以色列总理内塔尼亚胡领导的利库德集团接受了蓝白党的组阁谈判邀请，双方将于24日开始举行谈判。

甘茨是以色列近11年来除内塔尼亚胡之外首个获得组阁权的党派领导人。据以色列媒体报道，依照法律，如果甘茨在获得组阁权后不能在28天内成功组建政府，其他任何议员都可能被授权组阁并在21天内组建政府。若再次失败，以色列将举行新一轮大选。

9月17日，以色列举行第22届议会选举。蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党；利库德集团获得32个席位。组阁磋商结果显示，55名议员推荐内塔尼亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两人均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。9月25日，里夫林宣布正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。10月21日，内塔尼亚胡宣布组阁失败并将组阁权归还里夫林。

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