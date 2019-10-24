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伊拉克要求驻叙美军走人 只允许借道不许留下不走

2019年10月24日08:23  来源：新华网
 

　　伊拉克军方22日声明，没有允许驻叙利亚东北部的美军部署到伊拉克西部。

　　声明解释，伊拉克方面确实准许驻叙美军进入伊拉克北部库尔德自治区（库区），但只允许借道库区离开，并非留下不走。

　　声明说：“美军没有得到留在伊拉克的许可。”至于伊拉克方面允许驻叙美军在库区停留调整多久，声明没有提及。

　　伊拉克军方这一声明与美国国防部长马克·埃斯珀的说法大相径庭。埃斯珀19日说，大约1000名驻在叙利亚东北部的美军将撤到伊拉克西部，他与伊拉克防长已经“打好招呼”。

　　美国驻军在伊拉克不得人心。美军2011年结束在伊拉克的作战行动，宣布撤离，但没有全撤，留下少量驻军。极端组织“伊斯兰国”崛起后，美国2014年增派部队，现在伊拉克驻扎大约5000名士兵，名义是培训伊拉克军队和打击“伊斯兰国”残余势力。

　　不愿公开姓名的伊拉克库区官员19日告诉路透社记者，一支美军装甲车队当天从一处叙伊边境口岸进入库区杜胡克省。

　　埃斯珀说，驻叙美军撤到伊拉克的目的有二：一是帮助伊拉克防御；二是打击“伊斯兰国”。记者问及美军特种部队是否会从伊拉克单独采取行动、越境打击叙利亚境内的“伊斯兰国”，埃斯珀说美方将与盟友商讨。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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