“脱欧”日程遭否 英首相打算提前选举？

英国议会下院22日为首相鲍里斯·约翰逊推动脱离欧洲联盟协议快速立法踩下刹车，让他几乎不可能兑现10月底如期“脱欧”承诺。

约翰逊当天一度扬言要重新选举议会，但在相关动议遭否决后没有确认选举意向，只说暂停“脱欧”协议立法，先与欧盟协商。

多家媒体推测，欧盟为规避“无协议脱欧”风险不太可能拒绝约翰逊先前递交的“脱欧”延期申请。英国借延期推动继续立法还是议会选举，暂不明朗。

【各留“活扣”】

英国政府在22日傍晚接连两场表决中先赢后输，先以30票优势获得下院“放行”新版“脱欧”协议，20分钟后又以14票劣势没有能确定下院3天内审议并表决“脱欧”协议法案的日程安排。

路透社和英国《卫报》报道，“脱欧”协议法案在首场表决中获通过，是英国启动“脱欧”进程3年多来议会下院首次正式批准政府的“脱欧”方案，显现议会有意支持“脱欧”协议。

但设定立法时间表的程序动议遭否决，意味着约翰逊多次强调的31日如期“脱欧”几乎不可能实现。按照英国天空新闻频道的说法，只要欧盟不拒绝“脱欧”延期，“无协议脱欧”可能也基本排除。

约翰逊在程序动议接受表决前警告，如果议会决定“脱欧”至少延期至明年1月，政府将撤回“脱欧”协议法案，“被迫推动”议会选举。

然而，他在表决失利后没有再提选举，只说将等待欧盟其他成员国明确意向，在欧盟作出集体决定前“脱欧”立法“暂停”。约翰逊一方面重申，“脱欧”不应继续拖延，将加紧筹备“无协议脱欧”，同时说：“不管怎样，我们将带着这份协议离开欧盟。”

英国《泰晤士报》报道，约翰逊的表态为“脱欧”短幅延期“留了一扇门”，“脱欧”协议其间仍有可能走完立法流程。《卫报》判断，约翰逊似乎想借选举驱使议员支持程序动议，却没有明确承诺选举，仍可能接受“脱欧”短幅延期。

最大反对党工党同样没有立刻推动选举。党首杰里米·科尔宾先前说，只要杜绝“无协议脱欧”，便支持议会选举。但他22日没有提选举，只呼吁政府与反对党联手制定更“合理”的立法时间表。

【“弹性延期”】

路透社报道，鉴于“无协议脱欧”伤及欧盟和英国双方经济，欧盟不太可能拒绝“脱欧”再次延期。

只是，欧盟方面似乎暂未就延期时限达成一致。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克22日经由社交媒体“推特”宣布，为避免“无协议脱欧”，将“推荐欧盟其他27个成员国接受”英国政府的延期“脱欧”申请。他打算让成员国以“书面程序”批准申请。

英国广播公司报道，不少欧盟人士倾向于依据“本法案”同意“脱欧”延期3个月至明年1月31日。“本法案”由英国工党下院议员希拉里·本发起，以19日为节点，迫使约翰逊递交延期书面申请。

欧盟同时考虑“弹性延期”，即给出最长延长期限，视“脱欧”协议批准情况允许英国提前离开。

然而，一名法国外交人士告诉路透社，法方只准备同意宽限数天，以便议会表决“脱欧”协议，不考虑更长时限。法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前说，“脱欧”再延期“不符合任何一方利益”。

法国等欧盟成员国官员同时提出，同意延期的前提是英方给出打破“脱欧”僵局的解决方案，如议会选举，或再次举行“脱欧”全体公民投票。

“脱欧”延期时限需要获得27个欧盟成员国一致批准。一名欧盟委员会发言人22日说，注意到英国议会下院当晚表决结果，“期待英国政府知会我方下一步举措”。

【“前路”不明】

暂不清楚英国执政党保守党打算如何利用可能获得的延长时限。多家媒体推测，政府可能继续推动议会批准“脱欧”协议，或发起选举，但都有难度。

一名英国高级别官员22日晚披露，政府可能尝试与欧盟谈妥一到两周的短幅延期，下周再次发起设定立法时间表的程序动议。

《卫报》推测，“脱欧”协议法案22日所获30票优势可能鼓舞政府继续推动立法。但天空新闻频道推断，一些议员当时投支持票只是想修订法案。他们打算提出的修正案涉及关税同盟、“脱欧”过渡期延长等，如果获通过，可能导致法案在后续立法程序中“折戟沉沙”。

首相约翰逊的一名盟友认定，22日表决结果说明这届议会已失去推动“脱欧”进程的“最后机会”，现在需要一场选举，以打破僵局。

不过，政府如果想发起议会选举，需要获得三分之二以上议员支持。这意味着保守党需要与工党一同推动选举。部分工党人士披露，他们打算先处置“脱欧”事务，再在数月内推动选举。（海洋）（新华社专特稿）

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