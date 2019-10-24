俄土总统索契会晤达成协议 牵涉各方计算利害得失

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京22日在索契市会晤土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，两人就叙利亚局势达成谅解备忘录。

双方同意由俄叙安全部队协助库尔德武装撤离叙利亚东北部边境地带，后续由俄土军队在“安全区”联合巡逻。

作为中东地缘政治博弈的最新印证，这份备忘录获得埃尔多安高调评价，获称“历史性协议”。

【土耳其：谋最大实利】

路透社报道，根据谅解备忘录，库尔德武装应撤离地区合计超过美土停火约定所规定面积的3倍，几乎满足土方就拟议中“安全区”范围的全部要求。

美国智库华盛顿研究所土耳其事务专家索内尔·恰阿普塔伊认为，对比与美方达成的停火约定，埃尔多安在与俄方首脑会晤后得偿所愿。

恰阿普塔伊说：“埃尔多安与普京在索契的会晤结果表明，埃尔多安……利用美俄对立，为土耳其谋取了最大利益。”

【俄罗斯：争地缘角色】

美国有线电视新闻网记者内森·霍奇认为，俄方借助这份谅解备忘录在中东地缘政治中扮演更重要的斡旋角色。

首先，消解土方阻力，帮助俄方支持的叙利亚军队进入先前由库尔德武装控制的东北部地区，进一步压缩美方在叙利亚的势力范围。

其次，依据备忘录，促成土方与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德领导的政府打交道。

再则，备忘录强调维护叙利亚主权和领土完整，不涉及重新划分边界，避免鼓励俄土各自国内的分离主义势力。

【美国：失语弃影响力】

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里指认索契谅解备忘录“漏洞百出”，质疑俄方协助库尔德武装撤离的承诺。

美国有线电视新闻网报道，俄土备忘录没有点明、却事实上划定底线，即美方就叙利亚局势走向已经没有话语权，美方对叙利亚事务的影响力由俄土取代。

【叙利亚：军力难从心】

俄土达成谅解备忘录后，叙利亚总统巴沙尔与普京通电话，誓言维护叙方领土完整。

路透社报道，备忘录划出库尔德武装撤离区域，既允许叙军收复部分区域，又让土军控制更多部分，令叙方心态复杂。

当天早些时候，巴沙尔前往西北部伊德利卜省视察军队，表达收复边境控制权的决心，同时谴责土方军队越境进入叙利亚，说“迟早赶走侵略者”。（徐超）（新华社专特稿）

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