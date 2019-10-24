美驻乌克兰外交官提供“关键证词” 坐实“检举”

美国驻乌克兰代理大使威廉·泰勒22日证实，总统唐纳德·特朗普曾将是否“放行”对乌军事援助关联乌方是否公开宣布调查民主党人乔·拜登父子。

白宫方面认定民主党方面就闭门听证内容“选择性外泄”，特朗普本人指认民主党对他处以“私刑”。

【坐实“检举”】

多家媒体报道，泰勒当天向众议院3个委员会交出众多“物证”，包括他与美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰的通信内容。

美联社报道，听证会持续数小时，泰勒的证词不时让发问者沉默、“交换眼神”。

依据媒体获得并发布的听证会部分内容，泰勒说桑德兰告诉他，特朗普把是否向乌克兰发放大约4亿美元军事援助关联乌总统弗拉基米尔·泽连斯基是否亲自公开宣布调查拜登父子及所谓乌克兰干涉美国2016年选举。

依照泰勒的说法，桑德兰告诉他，乌方是否宣布启动调查将关联“所有事”，包括军事援助。

一名美国情报官员先前检举，特朗普7月25日以军事援助为筹码，要求泽连斯基调查并收集拜登父子关联乌克兰的“黑料”。两人通话前大约一周，特朗普要求推迟发放援助。泽连斯基最终同意美方要求，乌克兰方面从9月起获得援助。

拜登是2020年美国总统选举民主党热门竞选人。民主党人控制的众议院9月24日对特朗普发起弹劾调查。

【想法“疯狂”】

民主党籍众议员黛比·沃瑟曼·舒尔茨22日说，泰勒的证物和证词把文件、时间线和人物“串接起来”。

泰勒说，特朗普身边有一个“非正式圈子”，帮助制订美国对乌克兰政策，所涉人员分别是特朗普的私人律师鲁迪·朱利安尼、桑德兰、前乌克兰问题特别代表库尔特·沃尔克和能源部长里克·佩里。

这4人中，朱利安尼承认今年与乌方官员多次接触，要求对方调查拜登父子，但没有因为这件事收过酬劳；桑德兰17日接受国会质询时说，总统让私人律师插手对乌克兰政策“不妥”；沃尔克9月辞职，缘由是涉嫌帮助朱利安尼联络乌方官员；佩里定于今年底辞职，辞职信中没有提及乌克兰事宜。

媒体报道，泰勒9月1日向桑德兰发短信提问：“我们现在难道要说调查（拜登父子）是安全援助和（特朗普与泽连斯基）白宫会面的前提？”

泰勒大约一周后再次向桑德兰和沃尔克发送短信：“我认为我们扣押安全援助、用以要求（对方）协助政治活动，这实在疯狂。”

【争斗“敏感”】

泰勒2006年至2009年出任美国驻乌克兰大使。今年5月，时任驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇遭解职并离任，泰勒6月出任代理大使。

美联社报道，美国驻乌克兰使馆22日拒绝回答记者提问，显现弹劾总统调查的“敏感性”。

白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆22日在一份声明中说，总统“没有做过任何错事”，美乌之间“没有一物换一物”；民主党人出于政治考量，“选择性对外泄露闭门、秘密听证的内容”。

按照格里沙姆的说法，弹劾调查“没有意义”，是“有组织的抹黑”。

特朗普当天在社交媒体“推特”留言，指认民主党人对他处以“私刑”。“所有民主党人必须记住他们现在看到了什么：私刑。但我们会赢！”

伴随弹劾调查推进，一些共和党籍议员显现对特朗普的坚定支持，另一些议员22日告诉媒体记者，泰勒的证词让他们“惊讶”和“困扰”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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