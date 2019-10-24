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中国代表在联合国强调中国切实保护新疆灿烂的民族传统文化

2019年10月24日08:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月22日电（记者李晓宏） 第74届联合国大会第三委员会21日举行与少数群体权利问题特别报告员互动对话。针对美国关于中国新疆地区文化权利的无端指责，中国外交部人权事务特别代表刘华指出，中国政府高度重视新疆各民族优秀传统文化的挖掘、传承与保护。

刘华表示，中国是统一的多民族国家，在5000多年文明发展史中，中华民族共同创造了悠久的历史、灿烂的文化。目前，新疆各民族主要使用10种语言和文字，少数民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版、广播电视、互联网、社会公共事务等领域得到广泛使用。新疆使用汉、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、蒙古、锡伯6种语言文字出版报纸、图书、音像制品和电子出版物。新疆电视台有汉、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、蒙古5种语言广播节目，《新疆日报》用汉、维吾尔、哈萨克、蒙古4种文字出版。新疆维吾尔木卡姆艺术、柯尔克孜史诗《玛纳斯》列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

刘华指出，实行“双语教育”不针对某一个民族，不仅不会削弱少数民族语言的地位，而且有利于加强各民族交流，促进民族团结。世界上很多国家都将英语作为双语教育的选择，没有人提出疑问，更没有把它上升到文化同化或歧视的层面。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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