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中国需求成为世界经济增长主要动力(望海楼)

■ 贾晋京

2019年10月24日08:11  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《优化营商环境条例》，自2020年1月1日起施行。这是中国坚定不移推动更高水平开放、促进高质量发展的有力举措。日前，媒体从世界银行获悉，世行将于近日发布的《2020年营商环境报告》把中国列为过去一年世界上营商环境改善度最高的20个国家之一。

　　近年，中国营商环境迅速改善，是连续出台的一系列深化改革开放措施的直接反映。作为深化供给侧结构性改革的战略选择之一，全面实施减税降费为市场创造了更加宽松的营商环境。仅在今年前8个月，中国已减税降费超过1.5万亿元，既给企业减了负，又促进了居民收入和就业增加，有效激发了市场活力。中国还推出了包括研发费用加计扣除、扩大对外开放领域、缩减外商投资准入负面清单、大幅度削减在华外资金融机构业务范围限制等政策措施，打造更高水平的市场空间。

　　中国市场从成本驱动型转向消费驱动型。过去，中国市场以人力资本的低价格为特点。而现在，中国市场的巨大规模和需求潜力才是最大吸引力来源。今年前三季度，中国实际使用外资继续保持增长，同比增长6.5%，其中，高技术制造业实际使用外资增长13.7%，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长40.7%、33.1%和10.7%。这说明中国市场已转向以发展质量吸引投资。

　　中国从“世界工厂”升级为“世界市场”，“中国进口”日益崛起。中国出口，世界获得的是产品；中国进口，世界获得的是收入。中国正在成为各国企业制定自身经营战略时考虑的“利润中心”。曾经的“中国制造”，正在转向“中国智造”和“中国创造”。在全球面临经济下行压力的情况下，中国经济保持韧性增长，进口市场空间不断扩大，中国需求正在成为世界经济增长主要动力。

　　中国将在新一轮产业变革中为世界提供新机遇。当今世界，处在百年未有之大变局中。面对新一轮产业革命，中国作为全球中等收入群体人数最多的大市场，正在发生新一轮市场变革，为世界提供无可替代的新机遇。中国经济的发展及其在世界经济中的地位变化，体现出国家治理体系与治理能力及市场、产业等多领域的综合创新，从而使中国市场在当前世界贸易格局中发挥越来越重要的影响。

　　中国的营商环境将持续优化。中国还会进一步促进投资便利化，保护外商投资合法权益，更加完善地保护知识产权。在“一带一路”合作框架下，以“海陆空管道”基础设施建设完善贸易渠道体系，以跨境电商模式打造新型跨境贸易体系，以遍布全球的自贸区网络为基础搭建贸易合作平台，实现从“接入”到“组网”的角色变化，为世界提供优质营商环境。

　　（作者为中国人民大学重阳金融研究院院长助理）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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