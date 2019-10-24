特朗普宣布将取消对土耳其的制裁措施

人民网华盛顿10月24日电 (记者张梦旭)美国总统特朗普10月23日表示，由美国出面斡旋的叙利亚北部停火已经成为永久停火。鉴于土耳其政府已告知美国土方将停止在叙利亚境内的军事行动、实现“永久性”停火，因此美国将取消对土耳其的所有制裁。特朗普称这一停火协议称之为“外交的胜利”。

特朗普是在美国白宫作出这一表示的。他说，在过去5天里美国在土叙边界上促成的停火一直有效，而且维持得很好。“土耳其政府23日上午通知美国，他们将停止在叙利亚的战斗和攻势，永久停火。因此我已指示财政部长姆努钦解除对土耳其的制裁，除非发生我们不乐见的情况。”

美国财政部23日也发布声明说，将取消本月早些时候对土耳其国防部、能源和自然资源部以及国防部长、能源和自然资源部部长和内政部长实施的制裁。然而，声明并没有提到是否会取消对土耳其钢铁产品加征的关税。

本月17日，土耳其总统埃尔多安与美国副总统彭斯在土首都安卡拉举行会晤，双方就土军队在叙利亚北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。22日，俄罗斯总统普京与到访的土耳其总统埃尔多安在索契举行会谈，就叙利亚北部局势签署了谅解备忘录。土俄双方就在土叙边界设立“安全区”达成共识，俄罗斯将协助库尔德武装在规定时间内撤出这一区域，土俄军队还将在“和平之泉”行动区域东西侧10公里内不包括卡米什利的区域进行联合巡逻。舆论分析认为，土美俄三方暂时达成默契和平衡，叙利亚库尔德问题的“国际化”进一步强化。

(责编：冯粒、曹昆)