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警惕微塑料污染（环球走笔）

刘天亮

2019年10月24日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　“如果继续袖手旁观，当我40多岁的时候——也就是2050年前后——海洋里的塑料将比鱼还多。”不久前，在澳大利亚布里斯班举行的亚太城市峰会上，13岁的澳大利亚男孩艾克受邀分享他对抗塑料污染的故事。

　　这位赫赫有名的“无塑料男孩”，从小在海边长大，亲眼目睹塑料给海洋环境造成的伤害，誓要唤起人们守护海洋的意识。他不仅前往多个学校宣传禁塑，还与母亲一起拍摄纪录短片《塑料警钟》，观看过该片的学生已达12万人次。

　　“海龟吃下塑料袋致死，跟我们有什么关系？”艾克常常被同龄人问到这个问题。人们总是习惯于低估自己对环境的干扰和破坏。塑料制品经阳光照射、风和海浪侵蚀后碎裂，最终可以被微小的海洋浮游生物等吸收。塑料进入生物链底层，最终将影响整条食物链。

　　近年来的多项研究表明，人类其实每天都在吃塑料。去年10月，欧洲胃肠病学联合会的研究人员报告，首次在人体粪便中检测到多达9种微塑料，这些微塑料的直径在50微米到500微米之间。

　　令人担忧的是，微塑料已经无处不在。无论是南极还是北极，科学家都发现了微塑料。今年2月，英国《皇家学会开放科学》期刊发表的研究结果显示，在包括马里亚纳海沟的6个世界最深的海沟中都发现了微塑料，科学家推测“地球上很可能已经不存在尚未被塑料污染的海洋生态系统了”。

　　微塑料的存在范围比人们想象中更大。科学家在内陆山脉、湖泊和河流以及地下水中同样发现了微塑料。除了食物链途径，饮用水和空气都成了微塑料进入人体的载体。这意味着，除了改变使用和处置塑料的方式，人们无法通过调整个体生活方式的办法来规避微塑料污染。更有科学家发现，微塑料可能会裂解为更小的可以进入血液的纳米塑料，潜在威胁暂时无法预估。

　　专家指出，微塑料的危害可能取决于阈值，超过某个数值，它们才会真正对人体产生危害。显然，现在就采取行动，恐怕才是最明智的选择。

　　塑料污染是一个世界性问题，小艾克发出的警告需要人们都重视起来。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月24日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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