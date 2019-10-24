东京国际电视节影视节目展举办首个“中国日”活动

本报东京10月23日电 （记者刘军国）2019东京国际电视节影视节目展22日至24日在东京举行。该影视节目展首次专门设立的“中国日”系列活动于22日在此间举行。

此次东京国际电视节影视节目展首次设立“中国联合展馆”，参展单位近60家，类型涵括影视剧、纪录片、动漫、栏目、互联网、发行、后期制作等。参展公司表示，希望通过本次参展向日本介绍更多中国本土的“好作品”。

在系列活动之一的推介会上，中央电视台大型文博探索节目《国家宝藏》制片人、总导演于蕾向在场的海外媒体机构代表介绍了这个节目的模式和传播效果。她说，此次日本之行是中国原创节目模式在日本东京国际电视节交易展会上的重要推广活动，并对《国家宝藏》在日本市场的表现充满信心。上海国际影视节中心推介会和欢迎酒会也在当日举行。

在研讨论坛上，中国导演张一白，日本导演、制作人、编剧石井裕也，松竹映画全球战略部中国室室长、制作人野地千秋等围绕中外合作展开对话，就“全球化的今天，国际合作的普遍性”“中日影视文化合作的机遇与挑战”等话题进行探讨。

“中国日”系列活动由国务院新闻办公室和国家广播电视总局主办，上海市广播影视制作业行业协会承办，内容涵盖推介会和研讨论坛。

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 17 版）

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