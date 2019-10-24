“和平稳定是我们的最大愿望”（第一现场）

图为近日在利比亚一处避难所外，当地居民正在领取救济。

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利比亚“国民军”与民族团结政府围绕首都的黎波里的争夺战持续胶着。根据世界卫生组织公布的数据，今年4月以来，冲突已造成超过1000人死亡、5700多人受伤，另有12万人逃离家园。本报记者日前来到利比亚第二大城市班加西，亲身感受战争给这个国家带来的巨大创伤，以及民众对于和平与稳定的热切渴望。

从利比亚第二大城市班加西的贝尼拉国际机场乘车前往市区，一路上道路平整、秩序井然。但公路两旁布满弹孔的建筑物、四处可见的检查站和路障、全副武装的军警和装甲车，以及偶尔能听到的几声枪响，仍然让记者感受到当地的紧张气氛。

“战争给利比亚人民带来太多苦难”

今年4月以来，控制利比亚东部的“国民军”武装对首都的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队持续交战。新一轮的战乱让这个位于非洲北部、地中海南岸的产油国局势陷入持续动荡。

每路过一处检查站，都有人上前仔细检查和盘问，这对当地司机易卜拉欣来说已是司空见惯。拿出文件袋，提前准备好各类证件、从容地回答完所有问题后，他又驾车带上记者继续前行。

在班加西最时尚的商业街第四环路，各种国际及当地知名品牌均在此设有店铺，在一家综合性的购物广场，记者看到有售卖女性和儿童服饰、玩具的各色店铺，商业复苏的迹象颇为明显。不过，在街口旁停放着的装甲车及警车，以及部分尚未得修葺、弹痕斑驳的建筑，向过往路人提示着这里曾经历过恐怖的战争。当地翻译马莱克指着一处街口告诉记者，这里就是2012年遭遇恐怖袭击的美国驻班加西领事馆旧址，目前“国民军”正对其进行清理排爆。

乘车沿班加西海滨路一直向班加西港开去，可容纳超5万人的综合性体育场在停工多年后重新进入施工阶段。在市区，记者还看到许多正忙碌工作的吊塔，部分因战争而被搁置的商场、酒店等项目也重新启动。由于连年战乱，班加西电力供应很不稳定，记者到达班加西的当天就经历了一次停电。班加西港正对的海滨街区，战前曾是当地的金融中心，银行、保险、投资公司林立，2014年前后因邻近班加西港这一战略要冲，成为内战各方殊死争夺的战场，如今仅剩布满弹孔的残垣断壁，数辆被击毁的装甲车静静趴在入口处。

“战争给利比亚人民带来太多苦难”，从事导游工作的穆罕默德对本报记者说，2011年，在西方直接军事干涉下，卡扎菲政权被反对派推翻，让利比亚整个国家陷入战乱，“爆炸”“恐袭”这些字眼如今对利比亚人来说已经是“家常便饭”。

“新一轮的内战阴影又笼罩在面前”

利比亚“国民军”发言人米斯马里对记者表示，现在利比亚陷入混乱状态，主要是外部势力干预的结果，正是西方国家直接军事介入利比亚，导致利比亚如今成为恐怖分子的“温床”。

在联合国斡旋下，利比亚各派于2015年12月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府，但目前各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导。目前，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府与支持它的武装力量控制包括的黎波里在内的西部部分地区；国民代表大会则在东部另建政府，并与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部、南部主要城市及部分西部城市。

今年4月以来，“国民军”向民族团结政府控制下的的黎波里发起进攻，并爆发新一轮武装冲突。据世界卫生组织统计，新一轮冲突已造成超过1000人死亡，5700多人受伤，约12万人流离失所。

联合国的数据显示，本轮武装冲突中，10万多人仍然被困在毗邻前线的地区，40多万人被困在受冲突直接影响的地区。目前，战事已在的黎波里郊区形成胶着状态，在局势相对稳定的班加西等地，针对联合国人员及当地民众的袭击事件也不时传出。

“一个令人绝望的‘轮回’”，动乱后迁居埃及的利比亚军队退役上校穆罕默德对记者表示，“2011年利比亚内乱以来，利比亚民众期盼建立和平富足国家的愿望日益变得遥遥无期，在经历混乱冲突的8年之后，不仅作为国家收入主要来源的石油出口基本停滞，新一轮的内战阴影又笼罩在面前”。

“利比亚需要一个和平安定的未来”

从小生长在的黎波里的马莱克，2014年从美国回国并在班加西担任外媒服务中心负责人。他对本报记者说，“看到国家四分五裂，很多利比亚人都渴望早日让国家重新走上正轨……”马莱克说，“但经历磨难让我们变得更加团结，更加坚信国家需要统一，利比亚需要一个和平安定的未来”。

中东媒体分析说，作为曾经繁荣的北非产油国，利比亚地缘优势仍在，其重建过程蕴含着巨大商机。然而，由于的黎波里周边战事持续胶着，利比亚国内恐怖袭击时有发生，导致投资者信心不足，重建之路必然不会一帆风顺。

在班加西一家名为提贝斯提的五星级酒店，酒店大堂经理艾哈迈德对记者表示，“持续多年的战乱让利比亚遭遇沉重打击，我工作的酒店入住率断崖式下跌，别说游客，就连商务人士都少得可怜”。

利比亚航空此前曾是北非首屈一指的航空公司，鼎盛时期拥有近200架先进民航机，但战乱让该公司元气大伤。该公司运营负责人菲拉斯无奈地告诉记者，目前利比亚航空在东部只有一架状况良好的空客A320飞机可执飞国际航线，导致晚点甚至航班取消成为常态。记者从埃及亚历山大前往班加西的航班就延误近10个小时。

穆罕默德表示，利比亚问题的最终解决还是要通过政治途径，为利比亚重建创造稳定的大环境。“希望局势能够继续好转，谁不想过安稳太平的日子呢？和平稳定是我们最大的愿望。”

（本报利比亚班加西电）

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)