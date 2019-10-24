越南农业与农村发展部10月22日在首都河内举行“越南首批对华出口乳制品发布仪式”。越南TH集团成为首家获准对华出口乳制品的越南企业，获准产品包括巴氏杀菌乳和调制乳。

越南农业与农村发展部部长阮春强在仪式上表示，中国是很有潜力的大市场，对乳制品等有很大需求。作为邻国，越南也需要中国具有优势的产品。“期待未来有更多越南农产品出口到中国市场。”

随着生活水平的显著提升，中国居民对乳制品的需求不断增加。“中国市场具有巨大吸引力，出口到中国的越南乳制品采用了更高标准，这也有利于提高集团的国际竞争力。”越南TH集团创始人蔡香说。

“实现越南乳制品对华出口是两国经贸合作重要成果。两国都高度重视发展农业、改善民生，希望双方共同努力，充分发挥各领域互补优势。”中国驻越南大使熊波说。

据介绍，此次获准向中国出口乳制品的越南TH集团目前拥有72种鲜奶产品，占越南鲜奶市场份额的四成。作为越南TH集团乳制品的中国总代理，无锡市金桥国际食品城有限公司已经做好了充分的准备，公司董事长虞焕春对本报记者表示：“公司已为此开展了为期半年的前期市场运作，我们有信心让越南优质乳制品更好满足中国消费者的需求。”

中越贸易互补性强，中国已连续多年成为越南农产品最大出口市场。除了此次公布的乳制品，中方已同意正式进口9种越南水果，包括火龙果、西瓜、荔枝、龙眼、香蕉、芒果、菠萝蜜、红毛丹和山竹。

“中越两国经济都属于开放型经济，都需要一个自由、公平、开放、包容的国际环境。当前世界经济面临单边主义和保护主义抬头趋势，这也是中越两国都需要面对的挑战。”熊波表示，“我们愿同越南等广大发展中国家一道，共同维护自由贸易和多边主义，推动建设开放型世界经济。”

越南兴盛进出口公司经理陈维达对本报记者表示，与一些国家相继出台措施，限制外国商品进入本国市场的做法不同，“中国始终坚持开放的大门不会关闭，只会越开越大。开放的中国市场是我们的机遇。”

（本报河内10月23日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 03 版）

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