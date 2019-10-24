瑞士联邦主席毛雷尔会见王毅

新华社伯尔尼10月22日电 当地时间10月22日，瑞士联邦主席毛雷尔在伯尔尼会见国务委员兼外长王毅。

毛雷尔请王毅转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他表示，瑞中关系发展顺利，始终走在欧中关系前列。瑞士钦佩中国发展取得的巨大成就，完全支持习近平主席提出的“一带一路”倡议，相信该倡议将成为中国和欧洲合作的桥梁，有助于提升中欧合作质量，为瑞士、为欧洲带来重大机遇。瑞方希望同中方进一步夯实政治互信，深化贸易、投资、金融、环保和创新等领域合作。瑞士企业已成为中国第一轮开放的受益者，瑞方欢迎中国企业赴瑞投资。中国是世界和平与繁荣的稳定和积极力量，瑞士愿同中方加强在国际和地区问题事务中的沟通，共同践行多边主义和自由贸易。

王毅向毛雷尔转达习近平主席的诚挚问候。王毅表示，瑞士秉承敢为人先的开拓精神，对华交往上能够准确把握历史发展潮流和方向，开创多个第一，体现了瑞士的长远战略眼光。中方愿同瑞方以明年庆祝建交70周年为契机，以共建“一带一路”为新动力，把中国的市场潜力同“瑞士制造”的优势更好结合起来，发扬合作共赢的开放精神，提升两国合作水平。

王毅表示，中方重视瑞士作为传统中立国和联合国重要驻地国的独特作用和影响，愿同瑞方一道，维护多边主义，构建开放型世界经济，捍卫国际关系基本准则。

同日，王毅还与瑞士联邦委员兼外长卡西斯举行中瑞第二轮外长级战略对话。

《 人民日报 》（ 2019年10月24日 03 版）

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