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中国援助柬埔寨乡村道路项目助力当地摆脱贫困，当地村民感慨——

“日子好起来，都是因为有了这条路”

本报赴柬埔寨特派记者 丁 子 林 芮

2019年10月24日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　图为中国援建的柬埔寨磅士卑桥。
　　本报记者 林 芮摄

　　“自从家门口修了这座桥，人流量大了，我便将原来的小卖部扩大成了饭店。如今，自家的新房子也盖起来了。”柬埔寨磅士卑省普萨迦村村民孟乔指着面前的磅士卑桥，对本报记者兴奋地说。磅士卑桥是中国援柬埔寨乡村道路项目（以下称“乡村道路项目”）中的一个，把孟乔所在的村子和柬埔寨4号国道成功连接了起来。以往要过河，村民都要多绕行好几公里的路程。磅士卑桥的建成不但极大方便了村民出行，增加的车流和人流更让村子热闹起来。不少村民做起生意，日子过得越来越红火。

　　“中国援助为柬埔寨农村发展创造了条件”

　　据了解，目前柬埔寨全国约有两万公里长的乡村道路还是土路，雨季时泥泞不堪，通行十分困难。乡村道路项目一期工程由上海建工集团承建，总长35.5公里，包括6条道路及1座桥梁，位于磅士卑省、磅清扬省、磅同省和磅湛省4个省份，不久前已完工。

　　孟乔的饭店位于磅士卑桥桥头。“现在来来往往的人多了，很多人都愿意进来吃碗粉，买点东西。一天下来，我能挣上100多美元。”68岁的孟乔指着身后的新房对记者说，“以前这里还是高脚屋，如今建成了楼房。磅士卑桥改变了我们的生活。”

　　桥的另一头是一家制冰企业。院子里，工人们正在把一箱箱冰块搬上货车运走。据企业主提坎威介绍，柬埔寨电价高还经常停电，附近小摊贩不买冰柜、冰箱，全靠这些冰块来冷藏食品。“磅士卑桥建起来后，冰块运输更快更方便了，成本降低、产量增加，我们已经成为磅士卑省产量最大的冰厂之一。”提坎威说。

　　磅士卑省北部的磅清扬省也从乡村道路项目中获益。班奇格罗村位于磅清扬省西部，村子不大，以生产陶器远近闻名。如今，一条5公里长的崭新柏油路已经将小村庄和柬埔寨5号国道连接了起来。“我做陶罐生意两年多，以前的路坑洼不平，很多陶罐用三轮车运出去时被颠碎，外面的人也不愿意开大货车来收货。现在路好了，大卡车进村一家家收货，我们的生意也越做越大。日子好起来，都是因为有了这条路。”当地村民宋纳隆说。

　　谈到乡村道路项目，柬埔寨农村发展部大臣乌拉本对本报记者表示：“中国援助为柬埔寨农村发展创造了条件，不仅促进柬埔寨互联互通、帮助村民实现脱贫，更进一步加深了柬中传统友谊。”

　　“我们向中国建设者学到了先进的技术和管理方法”

　　“援柬乡村道路项目，大都在落后边远地区，工程分散。同时，项目又包含了路桥、涵洞、水沟等施工内容，施工要求高。我们安排了20多名管理人员加强监管，做到精益求精。”项目执行经理谭继对本报记者表示。

　　磅清扬3号道路的修建历经反复论证。这条道路沿途分布着一些河流，旱季水少，雨季水多，道路两侧的稻田又有灌溉需求。因此，项目部不但要考虑修路，还要考虑治水。在柬方的建议下，项目部特别在沿线河流及灌溉处增建桥梁和涵洞，满足了道路附近村庄的排水和灌溉需求。

　　乡村道路项目当地用工比例达到90%。为了让柬方员工尽快熟悉中方施工工艺和流程，中方管理人员在整个施工流程中进行“传帮带”。“这些培训，不但为当地培养了大批技术人才，也为我们以后在柬开展项目建设创造了条件。”上海建工集团股份有限公司柬埔寨公司副总经理吴联威说。

　　“中国企业路桥建设技术水平一流。我们向中国建设者学到了先进的技术和管理方法，这对我们来说十分珍贵。”当地承包商总经理占提对本报记者说。参与项目技术培训的柬方员工威索则表示：“培训让我了解了中国标准，熟练掌握了施工技术，我们拥有了一笔宝贵的经验财富。”

　　“中国援建的道路让我们有了实实在在的获得感”

　　项目建设过程中，中企员工和当地群众结下了深厚友谊。孟乔当年在磅士卑桥刚开始修建时坚决反对工程开工，因为桥头道路连接线侵占了他家部分土地。“项目部的人为此跑了很多趟，才达成一致。桥建好后，老人看到了大桥带来的好处，每次我们路过都要请我们喝茶。”吴联威笑着说。

　　吴联威喜欢看办公室墙上的地图。上面密密麻麻地标注着公司在柬施工项目，5号公路、6号公路、格罗奇马大桥、金边市第二环线（西段）……吴联威指着地图中一段空缺的线路对记者说：“这是将来柬71C国家公路的一部分，而乡村道路项目中的磅湛4号路将连接71C国道和6号国道，实现磅通省和磅湛省的联通，这对促进当地农产品外销、推动农村地区经济发展具有重要意义。”

　　柬埔寨首相洪森曾表示，在中国的帮助下，柬埔寨已建成数千公里的道路和桥梁，这些基础设施打通了柬国内交通网，同时还促成了柬埔寨与邻国的互联互通。柬埔寨农村发展部国务秘书陈大龙说：“‘一带一路’倡议是促进国家间互联互通的宏大倡议，中国援建的道路让我们有了实实在在的获得感。” 

　　（本报金边电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年10月24日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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