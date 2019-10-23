新华国际时评：普京中东外交玩转“巧实力”

新华社北京10月23日电 题：普京中东外交玩转“巧实力”

新华社记者 赵嫣

土耳其总统埃尔多安22日应俄罗斯总统普京邀请访俄，双方达成多项共识，土耳其基本实现了在土叙边界划设“安全区”的目的，而俄罗斯也就此确立了土叙争端中“调解人”和“监督者”的地位。

10月22日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（右）在联合记者会上与到访的土耳其总统埃尔多安握手。俄罗斯总统普京22日与到访的土耳其总统埃尔多安在索契举行长达6个多小时的会谈，并就叙利亚北部局势签署了谅解备忘录。新华社/卫星社

在此之前，普京还访问沙特、阿联酋这两个中东地区的美国老牌盟友国家，并受到高规格接待。一套外交组合拳里，普京的中东外交显现出令人瞩目的“巧实力”。

自1999年开启首个总统任期以来，普京始终积极参与中东棋局博弈——与传统盟友叙利亚保持密切关系，当伊朗和美国对抗不休时，俄伊的军事、经济和能源纽带越系越紧。同时，俄罗斯和土耳其、埃及、沙特阿拉伯等与美国关系紧密的地区大国也持续开展经贸合作。

2015年9月，应叙利亚政府邀请，俄罗斯军队进驻叙利亚协助打击极端主义武装，普京的中东外交以此为契机开始了新的段落。最近4年来，以叙利亚为基点，普京在中东地区穿针引线、合纵连横，帮助稳定叙利亚局势，着力交好土耳其，构建俄土伊大三角关系，密切与以色列的经济外交联系，协调解决卡塔尔断交危机……

10月22日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（右）聆听到访的土耳其总统埃尔多安讲话。新华社/卫星社

与美国在中东的做法不同，俄罗斯不靠武力侵占，也不拿资金要挟，而是通过对各方关系平衡的把握，通过对外交传统资源的利用和巧妙的战略布局，逐渐成为可与中东地区各方对话的国家。在中东地区大国对于地区格局重塑的掌控意愿和能力逐步增加的情况下，俄罗斯成为可以斡旋地区内各方的“中间人”——这是一个数十年来美国一直心仪的角色。

近年来，美国由于多种原因在中东地区呈现收缩态势。日前，美国从叙北部撤军、抛弃多年盟友库尔德武装……美国的种种出尔反尔、一意孤行的做派更是招致广泛批评。

中东地区的“俄进美退”让一些西方媒体发出“醋意”满满的评论。美国有线电视新闻网说，“普京在中东庆祝胜利”；美国《国家利益》杂志网站甚至调侃：美军既要为美国打仗，还要“为俄罗斯打仗”……

美国媒体的言论折射出，俄罗斯一次次打破西方阵容营造的孤立假象，在关键地区发挥越来越突出的作用。对某些国家来说，与其酸溜溜地对别的国家评头论足，不如深刻反思一下，自己惯于挥舞制裁大棒、以孤立施压的外交手段为什么会落得个招人嫌、被人怨的尴尬结局。

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