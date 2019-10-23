外交部证实：中国因签证缺席宇航联大会

人民网北京10月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

问：根据媒体报道，21日，在华盛顿举行的第70届国际宇航联大会开幕式第一场全会活动上，1000多名现场观众通过手机投票提出了“在这个会议上，我想念一个重要的航天局，中国国家航天局去哪里了”的问题，并将其置顶。据说是因为中国代表团赴美签证受阻了。你能否证实并介绍更多情况？

答：我从媒体上看到了有关消息。之后马上向中国国家航天局进行了解和核实。的确，中方代表团集体缺席今年的国际宇航联大会，原因就是美方没有及时发放签证。

大家都知道，国际宇航联大会是由国际宇航联合会以及国际宇航科学院、国际空间法学会联合举办的航天领域大会，每年至少有几千名各国政府官员、企业家和科技人员参会，被称为宇航界的“奥运会”。中国一直是航天多边合作的支持者，也是国际宇航联大会的重要参与方，每年都派代表团参加宇航联大会。

今年7月，中方在会议召开前3个月就向美方提交了参加国际宇航联大会的初步人员名单，中国国家航天局代表团于10月12日前往美国驻华使馆面签，但直到会议开始那一天，中方代表团团长仍然没有获得美国签证，这导致中方代表团无法如期赴美参加今年宇航联大会的开幕式、局长论坛等重要活动，因此才出现了你提到的、媒体也特别关注的那一幕，也就是“没有中国参与的国际宇航联大会”。对此，1000多名现场观众都感到不可思议，用手机提出“在这个会议上，我想念一个重要的航天局，中国国家航天局去哪里了”，这个问题在会场大屏幕上被置顶，引起了国际社会广泛的关注。

根据我的了解，现任国际宇航联合会副主席、中国航天科技集团公司副总经理，以及国际宇航联合会选举委员会委员、中国宇航学会秘书长等一批人员也没有获得美国签证。

而有意思的是，大家也都知道，美国副总统彭斯在今年宇航联大会开幕式上发表了讲话，他没有就美国的航天政策或者国际合作宣布什么新东西，但却宣称要推动以美国为主导的国际航天合作，要与“志同道合的热爱自由的”国家合作。这番极富政治色彩的讲话引起了台下多国观众一致的反感，认为这与国际宇航联主张国际合作的宗旨相悖。

事实上，这次中国国家航天局遭遇的赴美签证问题只是冰山一角。我们近期也介绍过了，一段时间以来，美方对中方的学者、学生、企业界人士和科技人员等赴美频频采取拒签、拖延签证申请、吊销赴美长期签证、盘查骚扰等措施，阻挠中美之间正常的人文交流与人员往来，损害了中方人员的安全与合法权益。

此外，大家可能也注意到了有媒体报道，近期美方违反1947年《联合国和美国关于联合国总部的协定》中规定的义务，拒绝向多名俄罗斯和伊朗等国赴美出席第74届联大的代表团成员发放签证。

美方把签证问题“武器化”，一再藐视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作，对国际社会各方的正当的合法权益造成了损害。我们敦促美方认真反省，切实改正。

问：塔利班发言人昨晚表示，中方已邀请一个代表团参加阿富汗各派内部对话，你可否提供更多情况？

答：中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿政府、阿富汗塔利班在内的阿国内各派开展对话。我们愿意在尊重阿各方意愿基础上，为推进阿和平和解进程提供便利和帮助。如果有这方面的消息，我们会及时发布。

问：据报道，21日，美国领导人在内阁会议讲话中称，中国想达成经贸协议，中国的经济表现系57年来最差，可能是负增长，这有利于谈判达成协议。中方如何看待上述评论？

答：中国国家发展改革委日前刚刚举行了发布会，专门介绍了中国宏观经济的运行情况。今年以来，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好发展势头。前三季度国内生产总值同比增长了6.2%，这个速度在世界主要经济体中都是首屈一指的。在内外困难风险挑战明显增多的情况下，中国取得了这个成绩，来之不易。经济增速略有放缓，符合中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段转变的发展方向。个别人质疑中国经济数据，显然是没有任何事实根据的，也站不住脚。

需要强调的是，中国仍然是世界经济增长的主要动力，为世界经济发展作出了巨大的贡献。根据国际货币基金组织（IMF）测算，2009年至2018年，中国对全球GDP增量的贡献率高达34%。在全球化深入发展的今天，世界经济与中国经济深度融合，一荣俱荣、一损俱损。在中国经济形势和中国经济对世界经济的贡献这个问题上，国际社会早已有了客观和实际的判断，不是什么人几句话就可以改变的。抹黑别人解决不了自己国内的问题，也不利于协商解决分歧。在当前世界经济不稳定和不确定性上升、下行压力在不断加大的背景下，我们认为各国应该坚持合作共赢，为推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出切实努力，而不是相反。

问：据报道，朝鲜最高领导人金正恩在视察金刚山时，指示拆除金刚山内的韩方设施。有分析称此举将对南北关系产生影响。中方对此有何评论？

答：朝韩是同一民族，北南关系是影响朝鲜半岛形势与地区和平稳定的重要因素。作为近邻，中方一贯支持朝韩双方通过对话协商改善相互关系，推进和解合作，这符合半岛北南双方和地区人民的共同利益。

问：据报道，美国国务卿蓬佩奥22日在华盛顿传统基金会年度总统俱乐部上讲话称，中国充其量就是使用胁迫、腐败当治国工具的战略竞争对手。中方对此有何回应？

答：在人际关系中，人们通常把那些撒谎成性、到处说人坏话的人称为小人，往往选择蔑视、不予理睬。但是在国际关系当中，对于恶意造谣诋毁抹黑他国的行为，我们还是必须要澄清事实，表明立场。

首先，中国是一个负责任的大国，堂堂正正、光明磊落。我们从不穷兵黩武，从不唯我独尊，从不违约退群，从不以大欺小，从不怨天尤人。“胁迫”这顶帽子扣不到中国的头上。相反，大家都觉得这顶帽子非常适合美国。在这个问题上，美国不必自谦。

第二，近年来，中国共产党坚持全面从严治党，深入推进反腐败斗争，取得了积极显著成效，不仅得到了广大人民群众的衷心拥护和支持，而且也赢得了国际社会的广泛尊重和赞誉。

而根据美国全国广播公司新闻网和英国《卫报》等欧美媒体报道，美国公众普遍认为美国内存在大量“以金钱换选票”的“金钱政治”现象，国会议员被企业、富人和特殊利益集团所俘获。据报道，一个参议院席位的平均成本为1940万美元，而一个众议院的席位大概平均花费是150万美元。这在中国是不可想象的。

谎言说一千遍也不会成为事实。自己国内出了问题，应聚焦自我完善，而不应嫁祸于人。喋喋不休，到处栽赃污蔑，只会自毁信誉，成为人们街谈巷议的笑柄。

问：俄罗斯总统普京22日与土耳其总统埃尔多安就叙利亚北部局势签署协议。按照这一协议，在六天内俄罗斯军方和叙利亚边防人员将协助库尔德武装人员和装备从土叙边界地区撤出，之后俄土军队将在土耳其行动区域东西侧十公里内的区域进行联合巡逻。中方对此有何评论？

答：中方希望俄土协议有利于进一步缓和地区局势，希望有关各方共同努力，切实尊重和维护叙利亚的主权、独立和领土完整，创造有利于叙利亚问题政治解决进程向前发展的条件，并团结一致坚决打击恐怖主义。

问：王毅国务委员刚刚结束了对瑞士的访问。你能否介绍一下相关情况？中方对此访有何评价？

答：是的，王毅国务委员刚刚结束了对瑞士的访问。访问期间，王毅国务委员会见了瑞士联邦主席毛雷尔，并同瑞士联邦委员兼外长卡西斯共同主持了中瑞第二轮外长级战略对话。双方进行了深入沟通，达成了一系列重要共识，决定共同努力，推动中瑞创新战略伙伴关系取得新的进展。

瑞方积极评价中瑞关系，表示瑞中关系发展十分顺利，始终走在欧中关系前列。瑞方完全支持习近平主席提出的“一带一路”倡议，相信倡议将成为欧洲和中国合作的桥梁，有助于提升欧中合作的质量，为瑞士和欧洲都带来重大机遇。瑞方希望同中方进一步夯实政治互信，深化在贸易、投资、金融、环保、创新等领域合作，欢迎中国企业赴瑞投资。瑞方认为，中国是世界和平与繁荣的稳定和积极力量，瑞士愿同中方加强在国际和地区事务中的沟通，共同践行多边主义和自由贸易。

双方也就人权等问题交换了意见。王毅国务委员表示，要本着平等和相互尊重的精神进行对话，只有这样，对话才能够健康和可持续发展。瑞方询及当前中国香港局势和新疆形势，王毅国务委员强调，涉港和涉疆问题是中国的内政，不容任何外国干涉。王毅国务委员介绍了涉港、涉疆问题的事实真相以及中方原则立场。

毛雷尔主席和卡西斯外长都对新中国成立70年来取得的巨大发展和伟大成就表示由衷的钦佩和赞赏，表示愿意本着平等和相互尊重的精神，同中方开展包括人权等领域的对话与合作。

问：关于谋杀案嫌疑犯陈同佳的问题。香港特区政府要求台湾方面将陈带往台湾受审，但却拒绝台湾当局提出的派代表团将陈带到台湾的提议。你可否说明为什么香港特区政府作出这一决定？

答：你提到的不是外交问题。香港特区政府会妥善处理。

问：你刚才提到阿富汗政府和塔利班等方面的内部对话，你可否介绍相关时间安排，包括会谈何时会在中国举行？

答：我刚才介绍了中方对这个问题的原则立场。中方支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，愿意为阿富汗国内各派别开展对话、推进和解和平进程提供必要的帮助和便利。至于具体情况，我目前没有可以进一步提供的信息。如果有相关进展，我们会及时发布。

(责编：刘叶婷、杨牧)