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美高官又诋毁中国 外交部:栽赃污蔑只会自毁信誉

2019年10月23日21:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在10月23日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥22日在华盛顿传统基金会年度总统俱乐部上讲话称，中国充其量就是使用胁迫、腐败当治国工具的战略竞争对手。中方对此有何回应？

华春莹：在人际关系中，人们通常把那些撒谎成性、到处说人坏话的人称为小人，往往选择蔑视、不予理睬。但是在国际关系当中，对于恶意造谣诋毁抹黑他国的行为，我们还是必须要澄清事实，表明立场。

首先，中国是一个负责任的大国，堂堂正正、光明磊落。我们从不穷兵黩武，从不唯我独尊，从不违约退群，从不以大欺小，从不怨天尤人。“胁迫”这顶帽子扣不到中国的头上。相反，大家都觉得这顶帽子非常适合美国。在这个问题上，美国不必自谦。

第二，近年来，中国共产党坚持全面从严治党，深入推进反腐败斗争，取得了积极显著成效，不仅得到了广大人民群众的衷心拥护和支持，而且也赢得了国际社会的广泛尊重和赞誉。

而根据美国全国广播公司新闻网和英国《卫报》等欧美媒体报道，美国公众普遍认为美国内存在大量“以金钱换选票”的“金钱政治”现象，国会议员被企业、富人和特殊利益集团所俘获。据报道，一个参议院席位的平均成本为1940万美元，而一个众议院的席位大概平均花费是150万美元。这在中国是不可想象的。

谎言说一千遍也不会成为事实。自己国内出了问题，应聚焦自我完善，而不应嫁祸于人。喋喋不休，到处栽赃污蔑，只会自毁信誉，成为人们街谈巷议的笑柄。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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