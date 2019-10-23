新华社安卡拉10月23日电 （国际观察）土俄敲定“安全区”遂了谁的愿

新华社记者郑思远 施洋

土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京22日在俄西南部城市索契举行会谈并就叙利亚北部局势签署谅解备忘录。双方就在土叙边界设立“安全区”达成共识，俄罗斯将协助库尔德武装在规定时间内撤出这一区域。

分析人士指出，土耳其向设立“安全区”的目标迈出了重要一步，而俄罗斯也进一步提升了在叙利亚等中东问题上的发言权。土俄敲定“安全区”有利于叙利亚北部紧张局势得到缓和，但叙利亚实现持久和平的愿望，仍很遥远。

10月22日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（右）在联合记者会上与到访的土耳其总统埃尔多安握手。俄罗斯总统普京22日与到访的土耳其总统埃尔多安在索契举行长达6个多小时的会谈，并就叙利亚北部局势签署了谅解备忘录。新华社/卫星社

土叙边境局势得到缓解

经过6个多小时的漫长会谈，埃尔多安宣称与普京达成了“历史性”的协议，普京则表示双方作出了重要、甚至堪称攸关叙利亚命运的决定。

自叙利亚危机爆发以来，大量难民涌入土耳其，令土政府头痛不已。土耳其本月初在叙北部开展“和平之泉”军事行动，意在通过军事行动清除土叙边境叙利亚一侧的库尔德武装，并设立“安全区”，以安置土耳其境内叙利亚难民。

根据此次土俄签署的谅解备忘录，俄罗斯将协助土耳其建立“安全区”。自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将进入土叙边界叙利亚一侧土耳其开展“和平之泉”军事行动以外的区域，以协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。之后，土俄军队将在“和平之泉”行动区域东西侧10公里内不包括卡米什利的区域进行联合巡逻。

此前，土耳其和美国曾于17日达成协议，土耳其在叙利亚北部的军事行动将暂停120小时，美方同意土耳其设立“安全区”。

分析人士指出，此次土俄达成的协议可以视为土美协议的延续，甚至是升级版。土俄协议较土美协议对土耳其更为有利，赋予其更多的权限和空间。

俄罗斯战略研究所专家弗拉基米尔·菲京说，土耳其与美国的协议期限临近结束，立刻又通过新的协议得以延续，不过此次土耳其是与俄罗斯进行协商。俄土达成的协议表明，土耳其在叙北部的军事行动不会在近期内重启。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚认为，土耳其先后与美国、俄罗斯就设立“安全区”等问题达成协议，首先是土耳其政府的外交胜利，土耳其在库尔德问题上取得了阶段性成果。其次，土美俄三方暂时达成默契和平衡，叙利亚库尔德问题的“国际化”进一步强化。

10月22日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（右）聆听到访的土耳其总统埃尔多安讲话。新华社/卫星社

俄罗斯影响力逐渐显现

分析人士认为，随着近来美国在中东盟友中的声誉下降以及美国从叙利亚北部撤军，俄罗斯抓住机会在叙利亚问题以及其他中东事务上争取更多话语权和影响力。

安卡拉政策中心负责人坎波拉特认为，美军撤出叙利亚北部后，俄罗斯接替美国成为这一地区的“警察”。“安全区”内库尔德武装的撤出、叙利亚边防军的进驻等工作，都将由俄罗斯负责协调。

俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所高级研究员索特尼科夫说，美国撤出叙利亚的确对俄方有利。此外，从普京日前访问沙特和阿联酋的情况来看，俄罗斯在叙利亚问题以及整个中东地区的权威显著提升。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基说，此次俄土会谈结果将成为解决叙利亚问题的关键。俄罗斯再次证明其在解决复杂地区和国际问题中发挥关键调解方的作用。

10月22日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（左）与到访的土耳其总统埃尔多安握手。新华社/卫星社

“安全区”未必带来安全

埃尔多安22日表示，根据土国防部情报，大约700至800名库尔德武装人员已经离开商定的撤退区域，另有1200至1300人在撤退过程中。

专家认为，土耳其向设立“安全区”的目标迈出了一步，但距离成功还很遥远。不仅库尔德武装人员还未完全撤出，而且“安全区”范围内存在多股势力，平衡各方利益需要更多磋商和谈判，将上百万叙利亚难民安置在“安全区”更是任重道远。

普京当天还与叙利亚总统巴沙尔进行了电话交谈，向其通报俄土达成的协议。据俄媒报道，巴沙尔表示支持俄土作出的决定，并称叙利亚边防军愿与俄军警共同展开工作。巴沙尔同时强调反对任何占领叙利亚领土的行径。普京则表示，主要任务是恢复叙利亚的领土完整。

分析人士指出，虽然大国之间暂时达成了某种平衡，但随着进驻叙利亚北部的势力越来越多，这一地区的安全形势仍不乐观。孙德刚认为，“安全区”成为各种外部势力的缓冲区，难以带来持久和平，甚至可能产生新的冲突。（参与记者：李奥、张骁）

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