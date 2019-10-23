第十一届中国—东盟青年营暨第四届中国—东盟青年峰会开幕

人民网讯 10月23日，以“青年携手，创想未来”为主题的第十一届中国-东盟青年营暨第四届中国-东盟青年峰会在北京大学开幕。

中华全国青年联合会副秘书长伍伟在致辞中指出，在国际环境急剧变化的今天，中国与东盟要通力合作，共同维护地区与区域和平与发展。为此，他对青年提出了三点要求：要做中国-东盟友好的传承者；中国-东盟合作的先行者，中国-东盟命运共同体的共建者。

北京大学国际关系学院副院长祝诣博在开幕式上致辞。他对参加此次峰会的青年提出来几点建议：第一，进一步增强作为国家间交流使者的荣誉感和使命感；第二，珍惜机遇，认真学习，互鉴互谅，培养合作机制；第三，以此次活动为契机，加深对其他国家的了解，为中国-东盟之间的交流做出更多的贡献。

前中国驻东盟大使、中国-东盟中心前秘书长杨秀萍在致辞中表示，中国重视青年人的发展，把希望寄托于如早上八九点钟的太阳一般的青年人身上，而中国-东盟青年峰会正是激励青年进步与发展，关心国家与世界的桥梁和纽带。在单边主义和保护主义不断冲击国际秩序的情况下，中国与东盟义不容辞，承担起维护世界环境稳定的责任。通过共建“一带一路”，中国与东盟深化合作，在建立合作伙伴关系的16年来，始终与时俱进，相互尊重，致力于实现互利共赢，地区全面联通，推动经济一体化。杨秀萍殷切希望，此次峰会可以成为推动中国-东盟青年友好交往的新动力，成为中国-东盟合作的纽带与沟通的桥梁。

东盟各国留学生会代表、中国学生代表以及峰会代表共同参与了峰会的开幕亮点仪式。

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